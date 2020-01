Tovertafel stimuleert patiënten met dementie

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat steeds meer mensen direct, als patiënt, of indirect, als partner, te maken krijgen met dementie. Er zijn al veel voorbeelden van zorginnovaties en e-health ontwikkelingen om de diagnose, effecten en behandeling te verbeteren.

Daarbij worden high-tech middelen en ontwikkelingen als VR, e-learning en apps ingezet. De Tovertafel van het VieCuri bewijst dat niet alle zorginnovaties per definitie high-tech moeten zijn om toch een grote impact te kunnen hebben.

Dementie patiënten aan tafel

De Tovertafel creëert geluksmomenten voor mensen met een cognitieve uitdaging en de mensen om hen heen. De beamer projecteert interactieve spellen op een tafel. Spelers kunnen kiezen uit bijvoorbeeld puzzels, muziek, schilderijen, et cetera.

De projecties nodigen uit om samen in beweging te komen. Met een simpele handbeweging worden afbeelding in beweging gezet. De spellen stimuleren ook sociale interactie. Ze verbinden zowel spelers als familieleden en zorgmedewerkers met elkaar. De ontwikkelaar van de Tovertafel, Active Cues, werkt samen met universiteiten over de hele wereld om deze zorginnovatie verder te ontwikkelen.

In 2019 keurde het bestuur van VieAmi een donatie van ruim 8000 euro goed voor de interactieve Tovertafel. De komende maanden wordt de tafel getest op de afdeling Cardiologie. Medewerkers en vrijwilligers zijn geïnstrueerd om de Tovertafel te bedienen en gaan actief aan de slag om patiënten ‘aan tafel’ te krijgen. De eerste reacties van patiënten zijn al positief. Als die test succesvol blijkt, dan wordt de Tovertafel definitief aangeschaft.