Trainen en meekijken via de HoloLens

MR is een vorm van Extended Reality (XR) waarbij met een speciale bril, de HoloLens van Microsoft, binding wordt gehouden met de echte wereld. Sommige onderzoekers vinden MR gebruiksvriendelijker, meer aanpasbaar en veelzijdiger dan VR. Het gebruik van MR kwam bij Reade naar voren toen daar ergotherapeut in opleiding, Maaike Bosboom, zag dat een van haar cliënten problemen ervaart met balans en uithoudingsvermogen. Ze bekeek welke interactieve methode het meest geschikt is om te behandelen en kwam op Mixed Reality uit.

Een van de deelnemers vertelt: “Door deze spelenderwijs van oefenen, vergeet je de wereld om je heen. Je wordt ongemerkt moe en vergeet dat je aan het trainen bent.”

Waarheidsgetrouw oefenen via HoloLens

Mixed Reality via een HoloLens wordt ook gebruikt bij het trainen van levensbedreigende – en ingewikkelde patiëntcasussen. Zo wordt in het Zuyderland Medisch Centrum met de HoloLens complexe situaties waarheidsgetrouw geoefend. Sinds begin dit jaar is de HoloLens bij het Zuyderland Medisch Centrum een structureel onderdeel binnen de scenariotraining voor de zorgprofessionals op de SEH. Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan het effect van dit soort trainingen op de kwaliteit van handelen en naar het opleidingsniveau van de SEH-artsen en verpleegkundigen.

Meekijken met via de HoloLens

De HoloLens is een computer met een camera die als een bril op het hoofd wordt gedragen. Via Microsoft Teams is het mogelijk om op afstand met de brildrager mee te kijken. Bijvoorbeeld met een verpleegkundige in een zorgcentrum. Een voorbeeld hiervan zijn Vivium Zorggroep en Tergooi MC. Zij startten in juli 2021 het project Wondzorg HoloLens.

Revaliderende, kwetsbare ouderen hoeven dankzij de inzet van die lens minder vaak naar het ziekenhuis voor wondcontrole, want dat kan in het verpleeghuis gebeuren door een verpleegkundige die uitgerust is met een HoloLens. Een wondconsulent in Tergooi MC kan dan met de drager van de HoloLens meekijken.

Een mooi voorbeeld van hoe de Hololens kan worden in gezet bij revalidatietrainingen

Gepersonaliseerd pak

Bij Reade wordt vaker de techniek ingezet in revalidatieprocessen. Zo heeft Reade als eerste in Nederland de TESLASUIT in gebruik genomen. Dit is een pak met 69 geïntegreerde kanalen voor elektrostimulatie. Daarmee kan elektrostimulatie op de spieren over het hele lichaam worden toegediend. Zowel het pak als de elektrostimulatie kan per persoon worden aangepast.

Per patiënt kan daardoor een gepersonaliseerd programma worden gemaakt. In het ene geval kan dat gaan om activiteiten die staand worden uitgevoerd terwijl bij iemand met hersenletsel juist de arm- en handfunctie moeten worden gestimuleerd en getraind. Oorspronkelijk was het pak ontworpen voor de gamingwereld en voor bedrijfstrainingen.