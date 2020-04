Treant voert digitaal meekijkconsult versneld in

Huisartsenzorg Drenthe (HZD), de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC), Treant Zorggroep, softwareleverancier Topicus en de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Menzis werken nauw samen bij het mogelijk maken van het digitale meekijkconsult. Treant omvat onder meer drie ziekenhuislocaties en telt zo’n 260 medisch specialisten. Menzis heeft op dit gebied eerder al samengewerkt met de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) en het Martini Ziekenhuis.

Digitaal meekijkconsult

Treant stelt dat de digitale consultatie voor huisartsen een belangrijk middel is om de voortgang van zorg voor mensen te garanderen. Huisartsen bellen normaal vaak met de medisch specialist, maar nu kan het ook via het digitale meekijkconsult. Dat biedt extra mogelijkheden voor informatie-overdracht.

Via het digitale meekijkconsult stelt de huisarts via een beveiligde omgeving een vraag aan de medisch specialist van Treant over een patiënt. Het kan zijn dat de huisarts advies wil over het wel of niet verwijzen naar het ziekenhuis, de aanpassing van de medicatie, de beoordeling van een foto, etc. De medisch specialist adviseert terwijl de huisarts hoofdbehandelaar blijft.

Zo kan worden voorkomen dat bij relatief eenvoudige vragen een patiënt wordt verwezen naar het ziekenhuis. Dat is volgens Treant een dubbel voordeel voor de patiënt, die ook het eigen risico niet aan hoeft te spreken voor een ziekenhuisconsult. Ook voor de medisch specialist is een fysiek consult niet nodig, wat voor beide partijen vanwege de kans op besmetting met corona wel zo veilig is. Als blijkt dat de patiënt toch een verwijzing naar het ziekenhuis nodig heeft, zal dat bovendien gerichter zijn.

Meekijkconsult ook in Groningen

In april 2019 begonnen de leden van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) en het Martini Ziekenhuis na een proef van een jaar officieel met digitale consultatie tussen de huisarts en medisch specialist. De initiatiefnemers stelden destijds het digitaal consult snel naar andere ziekenhuizen te willen uitbreiden.

Het doel was destijds om er voor te zorgen dat de patiënt vaker bij de eigen huisarts onder behandeling kan blijven en zo het eigen risico niet aan hoeft te spreken voor een consult in het ziekenhuis. Het ziekenhuis en de coöperatie hebben de benodigde beveiligde digitale omgeving samen met ICT-bedrijf Calculus ontwikkeld.

De GHC liet toen al weten het digitaal consulteren te willen uitbreiden naar het Ommelander Ziekenhuis Groningen en de Treant Zorgroep, zo vertelde Paul Rademaker, bestuursvoorzitter van de GHC: “Deze opschaling naar andere ziekenhuizen past bij onze ambitie om zorgvernieuwing voor de gehele regio te organiseren. Door deze eenduidigheid weet de zorgverlener én de patiënt in de provincie Groningen en Noord-Drenthe waar hij aan toe is.”