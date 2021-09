Treant zet volgende stap in data gedreven werken

De ontwikkeling van het Ward Control Center is door Treant zelf gedaan. Daarvoor werkte de zorggroep samen met softwareleverancier SAS. Tijdens de ontwikkeling is samen met verpleegkundigen bepaald hoe gegevens zo eenvoudig mogelijk in het WCC ingevoerd kunnen worden. Dat leidde tot de keuze voor een touchscreen systeem zodat de verpleegkundigen geen apart toetsenbord of computer hoeven te gebruiken. Treant is het eerste ziekenhuis dat gekozen heeft voor een WCC op basis van een touchscreen systeem

Efficiënter data gedreven werken

De spil van het Ward Control Center is dus een fors bemeten touchscreen monitor die op de Acute Opname Afdeling geplaatst is. Daarop kunnen verpleegkundigen via een plattegrond van de afdeling de benodigde patiënteninformatie zowel opvragen als toevoegen. Met het nieuwe WCC kunnen patiënten beter op specialisme over de afdeling verdeeld worden. Dit is voor zowel de patiënt, de verpleegkundige, als de specialist logistiek gezien een stuk efficiënter. Dit is maar een voorbeeld van de voordelen die digitaal gedreven werken met het WCC biedt.

Een ander voordeel van het WCC is dat het de afdeling helpt bij het verkrijgen van inzicht in verschillende processen. Denk bijvoorbeeld aan de registratie van de zorgzwaarte van medewerkers. Voor verpleegkundigen onderling is door verschillende kleuren op het digitale scherm snel live te zien wie waar ondersteuning nodig heeft. Voorheen werd veel gebruik gemaakt van whiteboards. Alle, voor het bepalen van de zorgzwaarte, informatie die daar tijdens de dienst op ‘gekalkt’ werd, werd daarna letterlijk weer uitgewist. Met het WCC worden deze gegevens opgeslagen en gebruikt worden om de verpleegcapaciteit binnen de hele organisatie verder te optimaliseren.

Data gedreven werken is een van de speerpunten van Treant. Doel is om deze manier van werken steeds verder in het zorgproces te implementeren. Daarvoor werkt de zorggroep ook al langere tijd met het Treant Control Center, dat elders bekend is als Hospital Control Center. In juli maakte Treant bekend dat de zorginstelling samen met Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD) een nieuw koplopersproject voor betere digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorg begonnen zijn. Daarbij worden patiënten nu via een digitale verwijzing van de huisartsenpost (HAP) naar de Spoedeisende hulp (SEH) van Treant Zorggroep verwezen.