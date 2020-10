Treant Zorggroep vernieuwt netwerken ziekenhuislocaties

Treant Zorggroep (6000 medewerkers) heeft drie ziekenhuislocaties en 17 centra voor wonen en zorg in Drenthe en Groningen. Omdat de netwerken van de ziekenhuizen aan vervanging toe waren, begon de eigen ICT-afdeling in 2019 een marktverkenning voor de vernieuwingsoperatie tot één centraal vast (LAN) en draadloos netwerk (WLAN).

Veiligheid doorslaggevend

Met het eigen Programma van Eisen viel de keuze uiteindelijk op de combinatie van Zetacom en HPE Aruba (netwerkinfrastructuur). “De geboden prijs-kwaliteitverhouding was het best”, zegt Richard Funke (hoofd ICT-infrastructuur) van Treant Zorggroep. “Bovendien heeft de technologie van HPE Aruba zich bij ons al bewezen bij een ziekenhuislocatie in Scheemda, waarvoor wijzelf ook de ICT-dienstverlening verzorgen. Vooral de kwaliteiten van HPE Aruba op het gebied van veiligheid waren daarin doorslaggevend.”

Voor goede implementatie in de zorgomgeving kwam Zetacom als system integrator (dus samen met partner HPE Aruba) als sterkste uit de selectie. “Bij hen is vooral de expertise als zorgspecialist en hun kennis van telefonie en telemetrie doorslaggevend. De integratie van het netwerk met onze telefonie, telemetrie en de zorgsystemen is voor ons heel belangrijk”, licht ICT-projectleider Wim Schoemaker van Treant Zorggroep toe.

Zorg op afstand

Telemetrie betreft het op afstand meten van bepaalde (zorg)parameters zoals hartritme of temperatuur om die gegevens via (draadloze) telecommunicatie te versturen naar andere locaties of systemen. Dergelijke technologie wordt steeds belangrijker voor het bieden van zorg op afstand, zowel binnen het ziekenhuis als voor het monitoren van patiënten thuis. Gedurende de coronacrisis heeft een toenemend aantal ziekenhuizen sensor- en draadloze technologie ingezet om onder meer Covid-19 patiënten eenvoudiger te monitoren.

Afgelopen februari begon de uitrol van de nieuwe netwerkinfrastructuur met de aanleg van het netwerk bij het Scheper ziekenhuis in Emmen. Hier is een Proof of Concept (PoC) gerealiseerd voor de verdere uitrol van het netwerk per ziekenhuis. Alle zorg- en ICT-systemen bleven tijdens de uitvoering gewoon functioneren.

De vernieuwing van het netwerk in het Scheper ziekenhuis betekent voor gebruikers (medewerkers, cliënten en bezoekers) dat zij bij hun gebruik van het netwerk meer stabiliteit, betere dekking (WiFi) en hogere snelheden (bijvoorbeeld bij grote beeldbestanden zoals röntgenfoto’s) ervaren. Bovendien wordt telemetrie voortaan overal mogelijk. Dat kon tot nu toe slechts op enkele locaties in het ziekenhuis.

Betere security netwerken

Ook de security van het netwerk wordt verbeterd, vertelt Richard Funke: “Dat is voor gebruikers minder zichtbaar, maar dat is tegenwoordig zeker niet minder belangrijk.” Ook op dit punt bleek tijdens de coronacrisis de noodzaak van goede security: er was sprake van een sterke toename van cyberaanvallen op ziekenhuizen. In Nederland heeft het collectief ‘Wij helpen ziekenhuizen‘ ziekenhuizen geholpen op dit gebied.