Triage-website biedt handvatten bij gezondheidsproblemen

Wentholt-Janssen realiseerde in 2014 de eerste triagewebsite in samenwerking met collega’s. Dat gebeurde met ondersteuning vanuit innovatiemiddelen voor de regio Zuidoost-Brabant. Wentholt-Janssen somt de twee doelen van de website op: “Ten eerste verpleegkundigen en verzorgenden sterker maken in hun werk door klinisch redeneren te ondersteunen. Daarmee draagt het bij aan de veiligheid voor onze bewoners. Het tweede doel is de werkdruk van de specialisten ouderengeneeskunde te verlagen. Nu telefoontjes met de arts beter worden voorbereid, kunnen zij hun werk gemakkelijker doen.”

Handvatten bij triage

De website biedt verzorgenden-IG en verpleegkundigen handvatten bij de triage wanneer zich gezondheidsproblemen bij cliënten voordoen. Ook kunnen artsen voor meerdere organisaties werken, omdat de samenwerking tussen verpleegkundigen, verzorgenden en artsen op dezelfde manier gaat. Dat is vooral in de avond, nacht en het weekend van belang. Daarom investeert de regio in meer eenheid in de taal van de triage en het verbeteren van vaardigheden in het klinisch redeneren. De website is in dat kader een belangrijk instrument.

Triage betekent de juiste zorgroute kiezen voor een nieuwe cliënt. Verpleegkundigetriage.nl biedt een overzicht van uiteenlopende gezondheidsproblemen, zoals hoofdpijn en pijn op de borst. Zorgprofessionals doorlopen een serie vragen in een stappenplan, gebaseerd op landelijke protocollen. Zo stellen ze op basis van de gebruikte kleuren groen, oranje en rood vast of een probleem wel, in mindere mate, of niet acuut is.

Bij rood of oranje arts bellen

Bij oranje of rood kunnen zorgverleners een verpleegkundige of arts bellen. Dit gebeurt volgens een belscript: voordat ze gaan bellen, noteren ze eerst zaken als naam en leeftijd, symptomen en een aantal vitale parameters, zoals de bloeddruk. Door eenzelfde instrument te gebruiken kunnen artsen met eenduidige symptoom- en cliëntinformatie tot een oordeel komen. Een e-learning leert verzorgenden en verpleegkundigen werken met de website.

De website is ontwikkeld door samenwerkende VVT-organisaties in Zuidoost-Brabant. De inhoud is gebaseerd op protocollen van Vilans en informatie van Verenso. Een werkgroep in Zuidoost-Brabant zorgt voor het onderhoud.