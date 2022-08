Trimbos stopt noodgedwongen met de WellMom app

Tijdens of na de zwangerschap kampen veel vrouwen met mentale klachten. Om hen daarbij te ondersteunen, met als doel het versterken van de mentale gezondheid, ontwikkelde het Trimbos instituut enkele jaren geleden een speciale app, WellMom. Sindsdien is de app al door vele duizenden zwangeren gebruikt. Alleen dit jaar hebben nog mer dan 500 vrouwen een nieuw account aangemaakt.

WellMom app gaat offline

Helaas heeft het Trimbos instituut deze maand het besluit moeten nemen om met de WellMom app te stoppen. Niet omdat het succes uitblijft, of terugloopt, maar vanwege een gebrek aan middelen. Daardoor kan de inmiddels verouderde app niet meer doorontwikkeld en vernieuwd worden. “WellMom is technisch verouderd en moet herbouwd worden. Trimbos-instituut heeft hier nu niet de middelen voor. We blijven het belangrijk vinden dat er een aanbod is van interventies voor aanstaande en pas bevallen moeders”, zo stelt het Trimbos instituut in het persbericht op het site.

In Nederland kampen naar schatting meer dan 23.000 vrouwen rondom de bevalling of zwangerschap met een depressie. In de meeste gevallen betreft het een zogenoemde postpartum depressie bij nieuwe moeders. Echter, een nog groter deel van de vrouwen heeft, een op de vijf, heeft last van angst of depressieve klachten. Helaas zijn er maar weinig hulpmiddelen – of interventies – beschikbaar om (aanstaande) moeders te leren omgaan met deze klachten en gevoelens of erger te voorkomen.

Daarmee is het belang van een e-health tool zoals de WellMom app overduidelijk aangetoond. Het is daarom extra pijnlijk dat een gebrek aan middelen nu er toe leidt dat het Trimbos de app offline moet halen. Het instituut zegt wel uit te kijken nar kansen en mogelijkheden om de app in de toekomst te laten terugkeren. Daarvoor is het dus noodzakelijk dat de app opnieuw gebouwd en geactualiseerd wordt.