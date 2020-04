TU Delft en TUe steunen het ResilientSociety COVID-19 platform

Om die online samenwerking en behoefte te faciliteren is het ResilientSociety COVID-19 platform in het leven geroepen. Een initiatief van Nederlandse universiteiten, nationale en regionale overheden, bedrijven en een groot aantal publieke en private partners. Ook de TU Delft en de TUe zijn officiele partners van het platform.

Het ResilientSociety platform heeft als doel de gezamenlijke inspanningen in de strijd tegen COVID-19 zo effectief mogelijk en zonder duplicatie een zo groot mogelijke impact te laten hebben. Daarvoor zijn via het platform onder andere samenwerkingssoftware en ervaren moderators beschikbaar.

Deelname aan COVID-19 platform

Via het platform kunnen deelnemers aan de COVID-19 crisisrespons hun expertise aanbieden of een uitdaging aandragen voor mogelijke oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan uitdagingen voor nieuwe medische apparatuur zoals beademingsapparaten. Of het ‘Project Mask’ waarbinnen de sterilisatie van (gebruikte) mondkapjes onderzocht wordt. Maar ook projecten en uitdagingen op het gebied van mobiliteit & logistiek, voedselvoorziening en digitale veiligheid.

De inzendingen worden door een team van experts beoordeeld. Zij geven de benodigde feedback voor eventuele vervolgstappen. Behalve het zelf indienen van projecten en uitdagingen kunnen bedrijven en organisaties bij de Resilient Society als partner middelen zoals kennis en productiefaciliteiten aanbieden en deelnemen aan co-creatie sessies.

Nieuwe, relevante en kwalitatief hoogwaardige producten en diensten worden via het platform gepresenteerd zowel voor Nederlandse als internationale partners, open-source of als business case.

Samenwerking loont

De coronacrisis houdt de wereld inmiddels al enkele maanden in haar greep. Dat samenwerken leidt tot snellere en effectievere oplossingen voor de uitdagingen die deze pandemie met zich meebrengt is in deze periode al meerdere keren aangetoond.

De VentilatorPAL, een open source beademingsapparaat, is daar een voorbeeld van. Binnen enkele weken door Universiteit Twente, Radboudumc en FreeBreathing ontwikkeld, geproduceerd en gereed voor klinische tests.