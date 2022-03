Twaalf wetenschappers bekroond met Vici-financiering

Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers. In totaal twaalf vooraanstaande wetenschappers uit de domeinen Toegepaste en Technische Wetenschappen en Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie ontvangen een financiering van maximaal anderhalf miljoen euro. Met deze financiële bijdrage kunnen de laureaten vijf jaar lang een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Meerdere laureaten gaan zich bezighouden met verschillende vormen of behandelmethoden van kanker.

Eigen onderzoeksprojecten en Vici

De bekroonde wetenschappers gaan op verschillende gebieden onderzoek uitvoeren. Binnen Vici zijn wetenschappers namelijk vrij om hun eigen onderzoeksproject voor te dragen voor financiering. Meerdere wetenschappers richten zich bijvoorbeeld op state of the art kankeronderzoek. Eén project behelst het verbeteren van de techniek van borstkankerscreening, zodat de tumoren nog beter gekarakteriseerd kunnen worden.

Een ander onderzoek gaat over darmkanker, waarbij de onderzoekers celcompetitie in het vroegste stadium van kanker beter willen begrijpen en manipuleren om de ziekte te kunnen voorkomen. Het ontstaan van darmkanker zal gefilmd gaan worden om te bestuderen welke factoren kunnen leiden tot een verhoogde kans op darmkanker.

NWO talentprogramma

De Vici-financiering maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma. Vici is gericht op senior-onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen. Ze hebben daarbij jonge onderzoekers begeleid. Onderzoekers die een Vici-subsidie krijgen toegekend mogen een eigen onderzoeksgroep opbouwen, vaak vooruitlopend op een hoogleraarspositie.

Vici

Vici wordt jaarlijks door NWO toegekend. Bij de wetenschapsdomeinen TTW en ZonMw zijn in totaal 91 aanvragen ingediend, waarvan er twaalf zijn gehonoreerd. Deze toekenningen betreffen Vici-ronde 2021-deel 1. De toekenningen van de Vici van de wetenschapsdomeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) worden half maart 2022 verwacht. Door uitval en ziekteverzuim ten gevolge van corona duurt de beoordeling langer dan voorzien. Om niet alle wetenschappers nog langer in spanning te laten, zijn daarom de toekenningen van TTW en ZonMw nu alvast bekend gemaakt.

NWO & Facts

NWO investeert jaarlijks bijna één miljard euro in onderzoek dat gedreven wordt door nieuwsgierigheid. Concreet: onderzoek met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen en onderzoekinfrastructuur. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap.

Een mooi voorbeeld van door NWO gefinancierd onderzoek is onderzoek naar mensgericht AI-onderzoek. Wetenschapsfinancier NWO en de Nederlandse AI Coalitie investeren bijna 11 miljoen euro in mensgericht AI-onderzoek. Het gaat om vijf projecten die binnen de zogeheten ELSA Labs gaan draaien, met een looptijd van vijf tot zes jaar. Onder de projecten is er een met de focus op gezond leven, werken en ouder worden, geleid door het UMC Groningen.