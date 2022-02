Twaalf ziekenhuizen werken met Virtual Fracture Care

Het grote voordeel van de Virtual Fracture Care methode en app is dat patiënten met een relatief simpele breuk of stabiel letsel na hun bezoek aan het ziekenhuis direct naar huis kunnen. Dankzij de ondersteuning die via de app geboden wordt hoeven zij ook niet meer voor een poliklinische nacontrole naar het ziekenhuis terug te komen. Met de app kunnen zij thuis aan hun herstel werken.

“We hebben de app ontwikkeld om patiënten te voorzien van de benodigde informatie om thuis goed te herstellen. In de app vinden patiënten informatie over het letsel en instructievideo’s en oefeningen waarmee zij thuis zelf aan de slag kunnen. De app ondersteunt een behandeling waarbij de patiënt de regie heeft: er wordt geen standaardcontrole afgesproken, maar de patiënt kan het herstel zelf managen. Naast de app is er een Breuklijn ingesteld, als er thuis toch vragen of problemen zijn, kunnen mensen bellen met een speciaal telefoonnummer”, vertelt bedenker Thijs Geerdink.

Tevreden over Virtual Fracture Care

De voordelen die de behandeling van een relatief simpele breuk of stabiel letsel via Virtual Fracture Care biedt, worden bevestigd door onderzoek van het OLVG. Zowel patiënten als zorgverleners beamen dat. De meeste patiënten zijn uiterst tevreden over de gezondheidsuitkomsten na gebruik van de app. Voor zorgverleners betekent de nieuwe methode dat het aantal poliklinische controleafspraken met meer dan 90 procent daalt, zonder dat het aantal huisartsbezoeken stijgt.

“Zorgverleners zijn enthousiast. In de voorbereiding op implementatie van de app wordt er veel overlegd door de verschillende afdelingen. Er wordt nu meer gewerkt volgens een strak protocol; dat levert tijdswinst op”, aldus Geerdink.

Twaalf ziekenhuizen

Inmiddels is de Virtual Fracture Care methode door twaalf ziekenhuizen geadopteerd. De interesse voor de methode werd de afgelopen twee jaar vooral ook aangewakkerd door de gevolgen van de coronapandemie. Daardoor groeide de behoefte, en noodzaak, voor toepassingen die zorg op afstand mogelijk maken. “Tijdens de COVID-19-periode nam de interesse alleen maar toe. Vervolgens zijn er onder coördinatie van het Santeon-netwerk steeds meer ziekenhuizen mee gaan doen. Op dit moment werken 12 ziekenhuizen met de app. De app is overigens toepasbaar voor alle ziekenhuizen”, vertelt Geerdink.

Ziekenhuizen die interesse hebben om de methode te gaan inzetten kunnen zich daarvoor melden bij het OLVG. Zij zorgen met hun inbreng en coördinatie voor de uniformiteit van de app en dat elk ziekenhuis dezelfde informatie biedt. Onder regie van het OLVG wordt ook de doorontwikkeling van de app gecoördineerd. Twee keer per jaar wordt er vergaderd met alle deelnemende ziekenhuizen zodat zij input en feedback kunnen leveren.

“Nu staat bijvoorbeeld het toevoegen van een Q&A en een vertaling in verschillende andere talen op de wensenlijst. Elk ziekenhuis betaalt een klein bedrag per jaar, daarmee bekostigen we nieuwe content, vertalingen of updates. Bij de volgende update wordt bijvoorbeeld een zoekfunctie toegevoegd. Ook hebben we met meerdere ziekenhuizen samen nieuwe filmpjes van oefeningen opgenomen. De app is als het ware de spil in deze samenwerking”, aldus Geerdink.