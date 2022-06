Twee patiëntapps helpen nieuw onderzoek PDS verder

Ruim zes procent van de Nederlanders heeft het Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS). Het is een chronische darmaandoening die zich kenmerkt door buikpijn, buikkrampen, problemen met de ontlasting, een opgezette buik of winderigheid. Het is een aandoening die veel impact heeft op het dagelijkse leven van mensen. Ze voelen zich niet goed, onzeker en angstig omdat vaak heel lang niet duidelijk is waar de klachten vandaan komen. Bij het Kenniscentrum PDS van Maastricht UMC+ probeert men met nieuw onderzoek, waarbij een groep patiënten wordt uitgerust met twee apps, meer zicht te krijgen op de mogelijkheden op een meer gepersonaliseerde behandeling van PDS.

Voeding en stress hebben impact op Prikkelbaar Darm Syndroom

Duidelijk is dat voeding een belangrijke rol speelt bij PDS. Psychische factoren zoals stress en angst kunnen de klachten verergeren. Het prikkelbare darm syndroom hoort tot de groep van ziekten zonder zichtbare lichamelijke afwijkingen, ook wel Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) genoemd. Het kan je leven totaal op de kop zetten. Er zijn zelfs mensen die vanwege hun klachten niet meer kunnen werken en bij ieder uitstapje een ’toiletroute’ moeten plannen.

Één app voor klachten en één voor voeding

De apps die de onderzoekers bij patiënten gaan inzetten zijn allereerst bedoeld om grote hoeveelheden data te verzamelen omtrent het Prikkelbaar Darmsyndroom. De input van die op maat gemaakte aanpak hopen de onderzoekers te krijgen uit data van twee apps die de deelnemers een week lang gaan gebruiken. Onderzoeker Mujagic: “De ene app brengt in kaart welke klachten iemand heeft en hoe iemand zich voelt. De andere wat iemand eet en drinkt. Door deze gegevens te combineren, hopen we beter inzicht te krijgen in de klachten van een PDS-patiënt. En dus ook gerichter iemand te kunnen gaan behandelen.” De studie komt mede tot stand dankzij een bijdrage van de Maag Lever Darm Stichting, die deze week in heel Nederland collecteert.

Thuismonitoringapp prikkelbare darm syndroom bij JBZ

Er zijn in de praktijk al langer thuismonitoringsapps beschikbaar voor mensen met het prikkelbare darmsyndroom. Een goed voorbeeld is de app die het Jeroen Bosch Ziekenhuis gebruikt. Patiënten die nog op de wachtlijst staan voor behandeling op de polikliniek krijgen direct na de verwijzing via hun huisarts een vragenlijst die in de thuismeet applicatie van het JBZ moet worden ingevuld. Aan de hand van de antwoorden toont de applicatie zelfzorgadviezen, zodat patiënten al hulp kunnen krijgen vóórdat ze een eerste afspraak op de polikliniek hebben. Waar de app van JBZ dus expliciet wordt ingezet voor behandelingsdoeleinden, zijn de apps die de onderzoekers van Maastricht UMC+ gaan inzetten in eerste instantie vooral bedoeld om grote hoeveelheden data te verzamelen en de behandeling van deze complexe aandoening te verbeteren.