Tweede operatierobot voor Bravis ziekenhuis

Aanvankelijk met name voor prostaatchirurgie maar inmiddels wordt de robot gebruikt door gynaecologie, chirurgie en bariatrie. De nieuwe operatierobot, de Da Vinci Xi, is een doorontwikkeling van de Si. De leverancier besloot onlangs tot het beëindigen van de levering van bepaalde instrumenten voor de Si. Die beslissing heeft het besluit om de Xi aan te schaffen doen versnellen omdat anders bepaalde chirurgische ingrepen niet meer uitgevoerd zouden kunnen worden.

Nieuwste technologie

Daarnaast biedt de nieuwe robot ook diverse andere technologische vernieuwingen. “Hierdoor kunnen bepaalde long- en darmoperaties wel uitgevoerd worden, die niet konden met de huidige operatierobot”, zegt Arnoud Slooff, zorggroepmanager acuut-complex. Het gebruik van een operatierobot met de nieuwste technieken, zoals de Xi, is bovendien een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan internationale onderzoeken.

De Da Vinci Xi wordt eind juni geleverd en zal, net als zijn ‘voorganger’ op de OK van de locatie Bergen op Zoom geplaatst worden. Dat is ook de Bravis locatie waar de complexe en acute zorg plaatsvind. “De robot past niet alleen heel goed in het profiel van Bergen op Zoom, maar ook in het ziekenhuis van de toekomst. Als Bravis willen we blijven inzetten op hoog complexe behandelingen voor onze regio, zodat patiënten daarvoor niet naar andere ziekenhuizen hoeven”, aldus Arnoud Slooff.

Meer operatierobot ingrepen

Met de ingebruikname van de Da Vinci Xi zullen chirurgen, zo ligt in de lijn der verwachting, meer en complexere operaties door de robot kunnen laten uitvoeren. Chirurg Denis Susa zegt hierover: “De Xi is flexibeler dan de Si en makkelijker opnieuw in te stellen tijdens de operatie. Daarnaast zit er standaard op de Xi fluorescentie, een techniek om de doorbloeding van weefsel tijdens de operatie te beoordelen. Ook zijn de instrumenten veel fijner gemaakt en zijn er meer mogelijkheden voor gebruik van stapling (weefselnietjes). Dat verlaagt de drempel om de robot te gebruiken.

Susa vervolgt: “Ik verwacht dat we nu alle operaties aan de dikke darm, littekenbreuken en breuken van het middenrif met de robot gaan doen. Datzelfde geldt voor longoperaties. Die zijn met de Si lastiger omdat de armen minder flexibel zijn. Daardoor kun je sommige hoeken van het operatiegebied niet goed bereiken. Bij de Xi speelt dat probleem veel minder.”

Onlangs breidde ook het Máxima MC de inzet van de operatierobot uit en besloot het Catharina Ziekenhuis de robot ook in te gaan zetten bij gynaecologische operaties.