Tweede pilot thuisbehandeling hartfalen in Noord-Holland

Patiënten met hartfalen bij wie de toestand verslechtert moeten normaliter voor langere tijd in het ziekenhuis opgenomen worden. Beide pilots van Noordwest Ziekenhuisgroep en Omring streven ernaar die opnametijd de verkorten en de behandeling thuis voort te zetten. De thuisbehandeling bestaat naast het via een infuus toedienen van medicatie ook uit verpleging en begeleiding.

Thuisbehandeling poliklinische patiënten

Voor de tweede pilot, die deze week startte, is ook een traject voor de poliklinische patiënten ontwikkeld. Het betreft patiënten waarbij vastgesteld wordt dat ze teveel vocht vasthouden en die daarvoor medicatie voorgeschreven krijgen. Wanneer die normale medicatie echter niet blijkt te helpen, dan kunnen deze patiënten ervoor kiezen om thuis verder behandeld te worden. De aanvullende medicatie wordt dan via een infuus thuis toegediend.

Zo wordt dan geprobeerd een ziekenhuisopname te voorkomen. Een ander voordeel van thuisbehandeling is een kleinere kans op het ontstaan van zogenoemde ziekenhuiscomplicaties. De zorgverleners van Noordwest en Omring die de thuisbehandeling en begeleiding uitvoeren zullen de patiënt twee keer per dag bezoeken.

In Nederland leiden ongeveer 240.000 mensen aan chronisch hartfalen. Door de coronacrisis is de zorg van ongeveer eenderde van patiënten met hartfalen noodgedwongen uitgesteld of afgezegd Daardoor is de noodzaak voor het zoveel mogelijk thuis kunnen behandelen van hartfalen fors gegroeid.

De pilot gaat naar verwachting twee tot drie maanden duren en is onderdeel van het zorgprogramma [email protected] De thuisbehandeling en zorg voor patiënten vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van medisch specialisten. De uitvoeren van de zorg en behandelingen is in handen van gespecialiseerde verpleegkundigen van zorgorganisatie Omring en verpleegkundig specialisten van Noordwest.

Het zorgprogramma [email protected] is opgesteld om kwetsbare patiënten (veelal ouderen) zo kort mogelijk in het ziekenhuis te behandelen en opnames te voorkomen.