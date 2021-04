Twiin: via ZorgBericht delen beelden met patiënt mogelijk

Dat vertelden Onno Gabel (Twiin DVDexit projectleider) en Hans Mekenkamp (Adviseur Twiin) tijdens een gebruikersbijeenkomst vorige week, waar 100 procent landelijke dekking van Twiin gevierd werd. Alle Nederlandse ziekenhuizen hebben zich aangemeld om deel te nemen aan Twiin. Op dit moment wisselen 65 ziekenhuizen daadwerkelijk beelden en verslagen uit via Twiin, de rest volgt binnen enkele weken. Ook zelfstandige klinieken kunnen zich aanmelden. Inmiddels zijn 8 klinieken bereikbaar.

Standaard, veilige gegevensuitwisseling

Twiin werd in 2019 gelanceerd als één van de publieke, private en publiek-private initiatieven (naast bijvoorbeeld Samen Vooruit en NUTS) om gegevensuitwisseling gestandaardiseerd, sneller en veiliger te maken. Met behulp van het Twiin-project moest zorginformatie zonder problemen, veilig en digitaal over de grenzen van zorginstellingen en regio’s heen gedeeld worden. Uitwisselen van beelden en verslagen uit het radiologiesysteem – project DVDexit – is daar een belangrijk onderdeel van.

Gijs Schouten, Functioneel Applicatie Consultant bij Alphatron (leverancier van het Twiin-portaal), somde tijdens de gebruikersbijeenkomst een reeks updates, upgrades en nieuwe functies op. ZorgBericht springt echter het meest in het oog, omdat hiermee de regie van de patiënt over zijn of haar behandeling en gezondheid een stap dichterbij komt.

Pilot met ZorgBericht

Het Amphia Ziekenhuis (Breda, Oosterhout, Etten-Leur) en het Leids Universitair Medische Centrum (LUMC) gaan in een pilot proefdraaien met ZorgBericht. “Vanaf deze week kunnen alle gebruikers de voorjaarsrelease bij ons aanvragen”, aldus Hans Mekenkamp. “Want we willen dit zo snel mogelijk aan iedereen beschikbaar stellen.”

Belangrijk voor zowel zorgprofessional als patiënt is dat gebruiksvriendelijk voorop staat, meent Schouten. Via het Twiin-portaal kan een gebruiker een URL maken die dan gedeeld kan worden – direct in een e-meail of in een pdf die als brief met een e-mail meegestuurd wordt. De patiënt kan na tweestapsauthenticatie de geselecteerde gegevens inzien én downloaden. Beelden kunnen in lage resolutie (voor eigen gebruik) of in hoge resolutie gedownload worden – bijvoorbeeld om op enig moment met andere zorgverleners te delen.

Sylvia Veereschild, specialist gegevensuitwisseling in gezondheidszorg en ervaringsdeskundige als patiënt, toont zich gelukkig met vorm en inhoud van ZorgBericht. “Ik werk al heel lang in de zorg, sinds mijn ervaring met borstkanker 16 jaar geleden en ken het dvd’tje op de buik nog goed. Ik vind het dan ook geweldig dat het na heel lang niets uiteindelijk zo snel gegaan is.”

Meer regie, mee rust

Toegang tot oudere beelden en verslagen vindt Veerschild ook heel belangrijk. “Om die regie te verkrijgen, wil ik alle gegevens hebben, ook van langer geleden. Dat kan van belang zijn voor latere behandelingen, maar ook om alles in rust na te lezen. En wat dacht je van het voorkomen van dubbele behandelingen, foto’s twee keer moeten maken.”

Bovendien, stelt Veereschild, hebben ziekenhuizen nu een maximum bewaartermijn van 20 jaar. “Mijn behandeling voor borstkanker was 16 jaar geleden. Dus over vier jaar zouden mijn gegevens mogelijk verdwijnen. En wat als ik dan weer kanker krijg? Nu kan ik zelf over die gegevens beschikken en delen mocht dat ooit weer nodig zijn. Dat geeft me regie en rust.”