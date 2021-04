Twiin viert 100 procent landelijke dekking

Twiin werd in 2019 gelanceerd als één van de publieke, private en publiek-private initiatieven om gegevensuitwisseling gestandaardiseerd, sneller en veiliger te maken. Met behulp van het Twiin-project moest zorginformatie zonder problemen, veilig en digitaal over de grenzen van zorginstellingen en regio’s heen gedeeld kunnen worden. Het uitwisselen van beelden en verslagen uit het radiologiesysteem – project DVDexit – is daar een belangrijk onderdeel van.

Twiin: naar beeldbeschikbaarheid

Twiin wil dit jaar zeker 55 zelfstandige klinieken aansluiten op het Twiin-portaal. Daarnaast moet beeldbeschikbaarheid gerealiseerd worden. Zo moet bijvoorbeeld een radioloog niet alleen beelden van elders kunnen ontvangen, maar ook zelf extra beelden en verslagen kunnen opzoeken waar en wanneer dat nodig is.

Eind 2020 werd het Harderwijkse St. Jansdal ziekenhuis als eerste aangesloten op Twiin. Inmiddels is het proces in het St. Jansdal volledig geïntegreerd met het AGFA Enterprise Imaging radiologiesysteem van het ziekenhuis. Dit betekent dat het handwerk dat tot nu nog gedaan moest worden, zoals handmatig inloggen op een portaal, nu ook verleden tijd is. Daarmee heeft het ziekenhuis Twiin niveau 4 bereikt.

Van aanmelden naar uitwisselen

Eerder deze week sloot Amsterdam UMC als laatste UMC aan op Twiin (het LUMC was in juli 2020 het eerste academische ziekenhuis). 65 van de 74 ziekenhuizen wisselen al daadwerkelijk beelden uit, de overige ziekenhuizen volgen in de komende weken.

Tijdens een gebruikersbijeenkomst van Twiin afgelopen donderdag werd duidelijk dat het aantal uitgewisselde beelden en verslagen snel groeit. Volgens Alphatron – dat in mei 2020 met VZVZ een overeenkomst sloot om het Twiin-portaal op te zetten – zijn er in maart al ruim 50.000 onderzoeken (beelden en verslagen van één patiënt) verstuurd. In de eerste helft van april ging het al om ruim 60.000 onderzoeken. Het aantal verstuurde dvd’s is in maart gehalveerd.

ZorgBericht: delen met patiënt

Een aantal ziekenhuizen is nog bezig met de daadwerkelijke aansluiting, maar dat is een kwestie van weken, vertelde Onno Gabel, projectleider van het project DVDexit, tijdens de gebruikersbijeenkomst. En bij het vieren van 100 procent landelijke dekking werd ook alvast een belangrijke en veelgevraagde nieuwe functionaliteit aangekondigd: ZorgBericht. Hiermee wordt het mogelijk om patiënten na tweestapsauthenticatie toegang te geven tot beelden en verslagen. Dat kan onder meer door hen – via een mail of QR-code – beelden en verslagen te tonen en te laten downloaden.

Twiin leunt op een brede basis in de zorgsector. Een uiteenlopende groep zorgkoepels heeft zich eraan gecommitteerd. De software voor het Twiin-portaal wordt geleverd door Alphatron, het beheer is in handen van VZVZ servicecentrum. Zorgverzekeraars Nederland is verantwoordelijk voor de financiering.