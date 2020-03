Uitbreiding GGZ-patiënteninformatie op Thuisarts.nl

De patiënteninformatie op over psychische aandoeningen op Thuisarts.nl is gebaseerd op de zorgstandaarden en generieke modules van Akwa GGZ. Deze standaarden zijn primair bedoeld voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg.

Die informatie wordt vervolgens doorvertaald naar Thuisarts.nl. Op die manier kunnen zowel de zorgprofessionals als patiënten en hun omgeving beschikken over dezelfde betrouwbare basisinformatie.

GGZ-patiënteninformatie uitgebreid

De keuze van Akwa GGZ om met Thuisarts.nl samen te werken is gebaseerd op de ervaringen van huisartsen. Die geven aan dat de website een goed bereik heeft en een goede manier is om patiënten en hun naasten te informeren. De ggz-informatie op Thuisarts.nl is ook verder uitgebreid. Ggz-patiënten, wiens zorgtraject vaak via de huisarts begint, kunnen daar nu ook uitgebreide informatie vinden over het vervolgtraject in de tweede lijn van de ggz.

De informatie betreft onderwerpen die gebaseerd zijn op ggz-zorgstandaarden en generieke modules en is aangevuld met adviezen voor naasten. Voorbeelden daarvan zijn: angst bij kinderen, sociale angst, psychische klachten bij ouderen, angststoornis, dwangstoornis en psychose.

Samenwerkingen Thuisarts.nl

Thuisarts.nl wordt met de uitbreiding van de ggz-informatie een steeds completere bron van informatie, gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen, medisch specialisten en de GGZ. Daarvoor werd eind vorig jaar de samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Patiëntenfederatie Nederland bezegeld.

Momenteel heeft Thuisarts.nl meer dan 5 miljoen bezoeken per maand. Daarmee is het naar eigen zeggen de best bezochte website voor onafhankelijke en betrouwbare gezondheidsinformatie.