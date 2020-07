Uitbreiding subsidieregeling Zorg voor Innoveren

Enkele weken geleden werd nog bekend gemaakt dat de eerste ronde van de subsidieregeling voor Implementatie- en Opschalingscoaching vlak voor het verlopen van de deadline al gesloten werd omdat het maximale aantal te honoreren aanvragen al bereikt was.

Met deze subsidie konden zorginstellingen de ondersteuning van een implementatiecoach inhuren. Voor een bedrag van maximaal €5000 en minimaal 40 arbeidsuren kan deze implementatiecoach je verder helpen met implementatie- en opschalingsvraagstukken.

Verdubbeling budget

Zorg voor Innoveren stelt nu dat de eerste ronde als een pilot voor het verdere verloop van de subsidieregeling diende. Uit de evaluatie van die ‘pilotronde’ zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen die vanaf de tweede ronde, die op 1 september start, doorgevoerd zullen worden.

Zo heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) in totaal 1 miljoen euro extra ter beschikking gesteld voor de subsidieregeling. In de eerste ronde was het budget per subsidieronde – in totaal staan er vijf rondes gepland tot eind 2021 – nog 200.000 euro. Dat budget per subsidieronde is daarmee nu vastgesteld op 400.000 euro.

Subsidieregeling voor digicoaches

De vele aanvragen voor implementatie- en opschalingscoaching die binnengekomen zijn hebben duidelijk gemaakt dat veel zorgorganisaties druk in de weer zijn met de implementatie van zorginnovaties. Deze innovaties hebben veelal een digitaal aspect. Medewerkers moeten daarvoor doorgaans over een bepaald niveau van digivaardigheid beschikken. In de praktijk blijkt dat daar vaak nog extra aandacht, en opleiding, bij komt kijken.

Het ministerie van VWS heeft daarom Zorg voor Innoveren de opdracht gekregen om een subsidieprogramma te ontwikkelen waarmee zorgorganisaties de mogelijkheid krijgen om medewerkers, indien nodig ook door een extern bureau, te trainen tot digicoaches.

Op dit moment is deze subsidieregeling nog volop in ontwikkeling, maar verwacht wordt wel dat die dit jaar nog open gesteld zal worden. Wilt u Zorg voor Innoveren benaderen voor advies op maat, neem dan contact op via deze link.