Uitrol standaard Koppeltaal 2.0 uitgesteld tot derde kwartaal

Koppeltaal biedt een landelijke integratie- en informatiestandaard voor het koppelen van informatiestromen uit verschillende bronsystemen met één taal. Daarmee kunnen zorginstellingen hun EPD, e-health, ROM en andere online toepassingen met elkaar integreren. In eerste instantie werd de standaard vooral toegepast in de ggz, maar hij is voor elke zorginstelling inzetbaar. In de zomer van 2021 werd versie 2.0 van Koppeltaal geïntroduceerd, met meer functionaliteiten.

Extra duidelijkheid nodig

Tijdens de bijeenkomst van de Eigenaarsraad van Koppeltaal in februari maakten de IT-deelnemers samen kenbaar dat zij extra duidelijkheid nodig hebben alvorens verder te kunnen gaan volgens de projectplanning. Die duidelijkheid betrof onderwerpen als de rol van de open source referentie-architectuur, centrale versus decentrale opslag van zorginformatie en de tijdslijnen in relatie tot de ontwikkelagenda’s van leveranciers.

Uit gesprekken tussen leveranciers en VZVZ volgden nieuwe inzichten die het project en daarmee de nieuwe versie van Koppeltaal ten goede komen. Het gevolg is het voornoemde uitstel van de livegang van versie 2.0 van de standaard. De leveranciers zullen naar verwachting later volgen met hun ingebruikname van de standaard. De livegang is ook afhankelijk van de uitkomsten van de simulaties.

Aanpassingen eenvoudiger

De afgelopen maanden hebben diverse simulaties in het Koppeltaal 2.0-project in beeld gebracht hoeveel impact de overgang naar Koppeltaal 2.0 heeft voor al aangesloten zorgaanbieders en hun IT-deelnemers. De eerste resultaten van deze simulaties maken duidelijk dat aanpassing van de applicaties eenvoudiger zal zijn dan met de huidige Koppeltaal 1.x versie. De definitieve resultaten worden in juni bekendgemaakt. Een tussenstand wordt medio mei met zorgaanbieders en IT-deelnemers gedeeld in de Gebruikersraad en Deelnemersraad.

Ook de ontwikkeling van Koppeltaal 2.0 gaat gewoon verder. Zo wordt er de komende tijd gewerkt aan het afronden van de laatste belangrijke functies, zoals logging en optimalisaties van de ‘launch’ (het opstarten van bijvoorbeeld een ROM-applicatie vanuit het klantenportaal). De acceptatie-omgeving moet nog voor de zomervakantie beschikbaar komen voor de leveranciers, zodat zij hun applicaties kunnen aanpassen met infrastructuur en voorzieningen van Koppeltaal 2.0 die ook in productie gaan worden gebruikt. Voor IT-deelnemers die nog niet bekend zijn met de nieuwe versie van de standaard wordt binnenkort een hackathon georganiseerd.

De huidige versie blijft ondertussen beschikbaar en daarmee ook de huidige dienstverlening. Op Koppeltaal aangesloten zorgaanbieders zijn er volgens VZVZ van verzekerd dat noodzakelijk onderhoud als security patches en software-updates gewoon plaatsvinden. Nieuwe functionaliteit wordt niet ontwikkeld. Ook belooft VZVZ dat er straks voldoende tijd is om te migreren naar Koppeltaal 2.0.

Overdracht Koppeltaal

Per 1 januari 2022 heeft Stichting Koppeltaal de dienstverlening rondom de standaard overgedragen aan VZVZ (vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie). De overdracht was het sluitstuk van een jarenlange samenwerking tussen leveranciers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en VZVZ in het bestuur van de stichting. De beheeractiviteiten werden in 2017 al ondergebracht bij Stichting VZVZ Servicecentrum.