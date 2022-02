Uitslagen op Mijntjongerschans voortaan direct beschikbaar

Mijntjongerschans is sinds 2015 beschikbaar en was destijds een van de eerste patiëntportalen van Nederlandse ziekenhuizen. Inmiddels heeft vrijwel elk ziekenhuis een dergelijk portaal. Patiënten kunnen hier zaken persoonlijke gegevens, uitslagen, afspraken en correspondentie inzien. In 2020 stelde Tjongerschans dat al ruim 20 procent van alle patiënten gebruik maakte van het portaal. Elke maand loggen meer patiënten in met hun DigiD op Mijntjongerschans, stelt het ziekenhuis nu.

Geen wachttijd uitslagen

De meest recente inhoudelijke vernieuwing van het portaal zelf vond plaats in april 2021. Nieuw per 14 februari is dat patiënten alle uitslagen en correspondentie realtime kunnen inzien op het portaal. Er geldt geen vertragingstijd van zeven dagen meer. Die wachttijd was ingebouwd zodat behandelaars bijvoorbeeld labuitslagen eerst konden duiden en van uitleg voorzien.

Voortaan zijn uitslagen zoals van bijvoorbeeld een bloedonderzoek in te zien zodra ze beschikbaar zijn onder ‘Mijn uitslagen’. Patiënten krijgen vooraf een melding dat ze geconfronteerd kunnen worden met een onverwachte uitslag. Zij kiezen zelf of ze de uitslag wel of niet willen inzien. Het voordeel is volgens het ziekenhuis dat zij niet onnodig lang in spanning hoeven te zitten en zich kunnen voorbereiden op het spreekuur.

Via patiëntportaal Mijntjongerschans kunnen patiënten voortaan gegevens zoals labuitslagen zien zodra die beschikbaar zijn. Dit moet patiënten meer regie over hun behandeling geven. Foto: Tjongerschans.

Internist Kim Freriks benadrukt dat inzage vrijwillig is: “Wie het te ingewikkeld vindt of bang is voor de uitslag, kan beter wachten tot de poliafspraak om de situatie samen met de arts door te nemen. Vaak moet een uitslag ook in een breder geheel worden bekeken om te weten wat de uitslag betekent. Na het consult kunnen patiënten thuis in alle rust nog eens naar de uitslagen kijken, dit kan werken als geheugensteun.”

Meer regie

Uitslagen meteen in kunnen zien geeft de patiënt meer regie. Zo kunnen bijvoorbeeld chronische patiënten zelf hun uitslagen in de gaten houden. Wanneer de uitslagen vragen oproepen kan de patiënt dit bespreken tijdens de poliafspraak. Patiënten onthouden zelf beter wat er verteld is en kunnen familie beter vertellen wat er aan de hand is.

Het is aan de patiënt zelf of hij of zij de uitslagen voor de geplande poliafspraak in wil zien. Het type onderzoek kan heel verschillend zijn, de uitslag van een ijzerbepaling of een onderzoek naar de kwaadaardigheid van weefsel heeft een andere impact. Wat ook meespeelt is of het een eerste onderzoek is of dat het een controle is bij een chronische ziekte. In het laatste geval is het makkelijker om een uitslag te interpreteren dan wanneer er nog een diagnose gesteld moet worden.

‘Betutteling’

In 2018 ontstond er een discussie over het wel of niet direct tonen van zaken zoals labuitslagen aan een patiënt via het patiëntportaal. Veel van het destijds nog groeiende aantal ziekenhuizen met een portaal had een wachttijd van vaak een week ingebouwd om lab- en andere uitslagen te tonen aan een patiënt. In die tussentijd konden artsen de uitslagen duiden. De Patiëntenfederatie vond gedwongen wachttijd echter betuttelend en bepleitte een oplossing waarbij patiënten er zelf voor kunnen kiezen om uitslagen direct of na duiding door artsen in te zien. Steeds meer ziekenhuizen kiezen er nu voor het aan de patiënt te laten of die uitslagen direct in wil zien.