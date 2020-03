Ultimaker wil ziekenhuizen met 3D-printing ondersteunen

De afgelopen jaren zijn steeds meer ziekenhuizen en andere zorginstellingen 3D-printing gaan inzetten. Dat gebeurt onder meer om operaties beter voor te bereiden, protheses op maat te maken (ook in opkomende markten zoals in Afrika) of om medicatie te printen. Daarnaast wordt 3D-printing gebruikt om snel en tegen lagere kosten medische hulpmiddelen te printen, of om patiënten met 3D-modellen voor te lichten op een operatie.

Ruim 190 landen wereldwijd staan nu voor de uitdaging om de corona / COVID-19 pandemie te beheersen. Reden voor Ultimaker om zijn wereldwijde netwerk van 3D-print hubs, experts en ontwerpers direct beschikbaar te stellen aan ziekenhuizen. Via Ultimaker.com kunnen ziekenhuizen nu direct zien welke beschikbare 3D-print hubs in de buurt zitten. Verder kunnen ze direct contact opnemen met Ultimaker en lokale 3D-print experts en ontwerpers. Zij kunnen de ziekenhuizen adviseren en ondersteunen bij het maken en verkrijgen van de onderdelen die zij het hardst nodig hebben.

Verschil maken door 3D-printing

“3D-printen kan een verschil maken”, verwacht Jos Burger, CEO van Ultimaker. “We nodigen daarom alle beschikbare 3D-printhubs met Ultimaker 3D-printers uit om zichzelf zichtbaar te maken via Ultimaker.com. Zo kunnen ze de productie van goedgekeurde 3D-geprinte onderdelen versnellen, waar ze nodig zijn, wanneer ze nodig zijn. Door de kracht van ons netwerk te benutten om 3D-printinitiatieven voor ziekenhuizen over de hele wereld te ondersteunen, hopen we een bijdrage te kunnen leveren in deze uitdagende situatie.”

Het gaat concreet om de volgende initiatieven:

Connect and Print: ziekenhuizen die te kampen hebben met acute tekorten aan kritieke onderdelen en die al goedgekeurde 3D-printontwerpen en materiaalspecificaties hebben, kunnen rechtstreeks contact opnemen met 3D-printexperts in de buurt om hun 3D-printverzoeken te laten printen. Ultimaker stelt ook eigen 3D-printcapaciteit beschikbaar. Een continu bijgewerkte kaart laat zien welke 3D-printhubs in de buurt beschikbaar zijn. Ontwerpen, controleren en afdrukken: als een ziekenhuis hulp nodig heeft bij het ontwerpen van onderdelen en gereedschappen die opraken en die nu beperkt leverbaar zijn, stelt Ultimaker een team van ontwerpers en applicatie-ingenieurs beschikbaar om te ondersteunen bij het ontwerpen en creëren van het gewenste onderdeel . Dit onderdeel wordt geprint door de dichtstbijzijnde 3D-printhub en zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gestuurd. Na testen en goedkeuring van het ziekenhuis is het onderdeel beschikbaar voor verdere 3D-printing productie.

“Onderdelen van ziekenhuisapparatuur kunnen kapot gaan of ziekenhuizen kunnen zonder gereedschap komen te zitten”, zegt Siert Wijnia, medeoprichter van Ultimaker. “We zijn er trots op dat de 3D-printgemeenschap samenkomt om onmiddellijk goedgekeurde ontwerpen te printen van objecten die ziekenhuizen nu nodig hebben. We hopen dat deze initiatieven alle ziekenhuizen zullen tonen waar 3D-printers, kennis en materialen beschikbaar zijn, zodat ziekenhuispersoneel zich kan concentreren op wat het belangrijkst is: levens redden. ”