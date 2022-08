UMC Utrecht gaat voor data science in de zorg

Er is een grote en snel groeiende berg (big) data uit verschillende systemen en uit verschillende landen. Bij een UMC alleen is regelmatig al meer dan genoeg materiaal om aan elkaar te knopen en van te leren. Maar wijsheid volgt niet automatisch uit data. Een beroemde oude quote in dit verband is die van Edward Wilson: ‘We’re drowning in data and starving for wisdom.’ Bij UMC Utrecht begrijpt men dit ten volle en is er grote ambitie om zwaarder in te zetten op data science in de gezondheidszorg. Data science is een vakgebied dat gericht is op het verkrijgen van inzichten uit data. Data scientists gebruiken programmeervaardigheden, statistische kennis maar ook sector- en organisatiekennis om verbanden te leggen en destilleren daar vervolgens waardevolle inzichten uit.

Voorspelmodellen ontwikkelen

Gezien de ambitie om in te zetten op méér data science is het goed nieuws dat het UMC Utrecht in de zomer samen met andere kennisinstellingen een Europese subsidie van 1,2 miljoen euro heeft gekregen. Deze gelden bieden zorgverleners en anderen de kans te leren hoe ze hun ideeën uitbouwen tot toepassingen in de zorg. Via gegevens uit het verleden kan bijvoorbeeld voor patiënten met reumatoïde artritis worden voorspeld tot hoever de medicatie afgebouwd kan worden zonder dat er nieuwe opvlammingen van de ziekte ontstaan. Bij te vroeg geboren baby’s kan met data over hartslag en zuurstofopname de zorg beter afgestemd worden op het slaapritme van de baby.

Data science en uitdagingen

Bovenstaande twee voorbeelden laten zien hoe data science kan werken: op basis van een verzameling patiëntgegevens worden voorspelmodellen ontwikkeld waardoor meer gepersonaliseerde zorg mogelijk wordt. UMC Utrecht gaat nog meer op data science inzetten en dat geeft volgens Annemarie van ’t Veen, die data science als aandachtgebied heeft binnen de afdeling digital health, een uitdaging. Op de website van UMC Utrecht vertelt ze: “Het is bekend dat data science in de gezondheidszorg minder snel praktische toepassingen oplevert dan in andere sectoren. Een reden daarvoor is dat wij niet zijn opgeleid tot ondernemer, we weten vaak niet hoe we een idee kunnen ontwikkelen en omzetten in een waardevol product.”

Tweejarige subsidie EIT Health

De tweejarige subsidie van 1,2 miljoen van EIT Health, kan hierin verandering brengen. EIT Health is een internationale community gericht op het versterken van kennisinstituten in innovatiekracht en ondernemerschap. De ontvangers van de subsidie zijn: het UMC Utrecht, Medical University Gdansk (Polen), PXL Applied Sciences and Arts (Hasselt, België), ESEL Lissabon (Portugal), UtrechtInc incubator en AI4MedImaging, een Portugese startup.

Duidelijk is dat het essentieel is dat in het kader van EIT Health nauw wordt samengewerkt tussen kennisorganisaties die elkaar kunnen aanvullen qua kennis en kunde. Bij het UMC Utrecht is er bijvoorbeeld veel kennis over digitale zorg. Terwijl andere organisaties onder meer gespecialiseerd zijn in business development of microlearning. Samen gaan de instellingen verder bouwen aan onderwijs voor studenten en medewerkers, matchmaking events en mentorschappen voor startups en ondersteunende materialen voor data science gestuurde innovatieontwikkeling. Annemarie van ’t Veen hoopt dat deze veelbelovende samenwerking leidt tot meer lef om innovaties uiteindelijk samen daadwerkelijk naar de praktijk te brengen.