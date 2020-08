UMC Utrecht test wifi-tracking voor meten drukte

“Op dit moment hebben we nauwelijks coronapatiënten in ons ziekenhuis. Maar ook als dat aantal onverhoopt weer toeneemt, willen we de overige zorg zoveel mogelijk kunnen blijven bieden. Hoe kan je in gaten houden dat het overal mogelijk is 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen houden? Dat vroegen wij ons af. We onderzoeken nu of we dit kunnen meten door wifi-signalen real-time te meten. Zo hopen we dat we snel kunnen ingrijpen op plekken waar het toch te druk dreigt te worden”, zegt Remco van Lunteren, divisiemanager en lid team integrale capaciteit van het UMC Utrecht en betrokken bij de wifi-tracking tests.

Wifi-tracking helpt drukte voorkomen

Het UMC Utrecht ziet dat de drukte in het ziekenhuis op bepaalde plekken gestaag toeneemt. Dat geldt met name op de poliklinieken en bij de hoofdingang bijvoorbeeld. Dat zijn dan ook de locaties waar wifi-tracking de komende periode, in samenwerking met netwerkleverancier Cisco, getest gaat worden. Zo hoopt het ziekenhuis er achter te komen of wifi-tracking kan bijdragen aan het managen van de drukte.

”We hopen over een aantal weken te zien of het naar behoren werkt. Ondertussen werken we met de poli’s protocollen uit over het handelen op momenten dat het te druk wordt op plekken”, aldus van Lunteren.

Privacy waarborgen

Hoewel het UMC benadrukt dat het hier vooralsnog gaat om een test waarbij bekeken wordt of wifi-tracking kan helpen bij het managen van de drukte op bepaalde ‘hotspots’ in het ziekenhuis, is het een bijzondere beslissing van het UMC. In 2019 was landelijk veel te doen over het zogenoemde wifi-tracking toen bleek dat sommige gemeenten deze technologie gebruikte voor het volgen van winkelend publiek dat gebruik maakte van de gratis wifi-netwerken.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) sprak daar toen haar bezorgdheid over uit. Bij wifi-tracking worden de zogenoemde mac-adressen en locatiegegevens van smartphones verzameld. Volgens de AP zijn dat gegevens die eventueel te herleiden zijn tot individuele personen omdat een smartphone doorgaans maar door één en dezelfde persoon gebruikt wordt. Na ‘interventie’ van de AP besloten de betreffende gemeenten (voorlopig) te stoppen met wifi-tracking.

Het UMC Utrecht benadrukt dat het systeem zodanig ingesteld is dat de signalen die gebruikt worden voor het via wifi-netwerken traceren van de locatie van smartphones niet herleidbaar zijn tot individuele personen. Het is dus niet bekend van wie de apparaten zijn en wie er in het ziekenhuis aanwezig zijn.