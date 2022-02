UMC Utrecht wil slimme digitale zorg structureel inzetten

Mede dankzij die goede ervaringen wil het ziekenhuis, op voortouw van technisch geneeskundige Martine Breteler, slimme digitale zorg structureel gaan inzetten op de verpleegafdeling. Voor de oplossing met de slimme pleister werkt het UMC Utrecht samen met Philips. De draadloze sensor die in de slimme pleister verwerkt is, meet de ademhaling en hartslag van de patiënt. De meetresultaten kunnen vervolgens door de verpleegkundigen op afstand in de gaten gehouden worden.

“Dankzij de monitoring op afstand via de pleister hoefde de verpleegkundige niet steeds de kamer in te gaan in volledig beschermende kleding om de waarden te controleren. Dat was voor de veiligheid van de verpleegkundigen, minder besmettingsrisico, en schaarste van beschermingsmiddelen die er aan het begin van de coronacrisis was, een belangrijke ontwikkeling”, vertelt technisch geneeskundige Martine Breteler van het UMC Utrecht.

Structurele inzet slimme digitale zorg

Voor het op afstand monitoren van de coronapatiënten werd in het voorjaar van 2020 een speciale monitorkamer ingericht. Dat werd toen bemand door een vrijwilligersteam van Utrechtse coassistenten en studenten technische geneeskunde. Zij monitorden de waarden en waarschuwden, indien nodig, de verpleegkundigen.

Inmiddels heeft de monitorkamer een structurele bestemming gekregen voor slimme zorg op afstand en is hij omgedoopt tot medisch regiecentrum. Daar monitoren UMC-medewerkers dagelijks op een centrale plek patiënten in de thuissituatie om zo artsen en verpleegkundigen op de afdelingen te ontlasten. De monitoring vind altijd plaats onder de verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Maar dat is niet de enige verandering die het UMCU heeft doorgevoerd. Behalve het medisch regiecentrum zijn ook twee slimme eHealth-toepassingen, [email protected] en [email protected], uitgerold. Technisch geneeskundige Martine Breteler is intussen gepromoveerd op het monitoren van patienten op afstand.

De volgende stap wordt nu het inzetten van slimme pleisters op de reguliere verpleegafdelingen. “Omdat de coronacrisis nu minder heftig is en er door omikron minder patiënten in het ziekenhuis belanden, gebruiken we de slimme pleisters op dit moment niet. Maar we willen deze draadloze sensortechnologie vooral gaan inzetten op de reguliere verpleegafdelingen”, aldus Martine.