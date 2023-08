UMCG krijgt rechtstreekse verbinding met immens zonnepark

Een veelbelovend project is van start gegaan in Groningen, waar het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de gemeente Groningen de handen ineenslaan voor de bouw van een zonnepark. Dit zonnepark onderscheidt zich door zijn directe kabelverbinding met het UMCG, waardoor het ziekenhuis duurzame energie rechtstreeks kan afnemen van het park. Deze aanpak markeert een belangrijke stap in de richting van duurzaamheid en CO2-neutraliteit.

CO2-neutraal in 2035

Ook bij andere ziekenhuizen wordt er intensief ingezet op zonne-energie. Bij Rijnstate liggen bijvoorbeeld zelfs al 2.300 vierkante meter aan zonnepanelen waarmee waterstof wordt gewonnen. Verduurzaming is in iedere zorgorganisatie sowieso aan de orde van de dag en wordt door de Green Deal verder gestimuleerd. De gemeente Groningen heeft zelfs ambitieuze plannen om tegen 2035 CO2-neutraal te worden. Als een van de meest energie-intensieve instellingen in de regio, neemt het UMCG een leidende rol in het ondersteunen van deze duurzaamheidsinspanningen.

Rechtstreekse kabel van 3,5 km

Een opvallend kenmerk van dit zonnepark is de directe kabelverbinding met het UMCG. Met een lengte van 3,5 kilometer verbindt deze kabel het zonnepark met het logistiek centrum en datacenter van het UMCG aan de Jeverweg in Groningen. Deze verbinding maakt het mogelijk voor het UMCG om duurzame energie rechtstreeks af te nemen van het zonnepark, wat een aanzienlijke impact zal hebben op hun energieverbruik.

Het zonnepark, gelegen bij het bedrijventerrein Roodehaan langs de A7, gaat plusminus 10 gigawattuur per jaar produceren, hetgeen ongeveer overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 4.000 huishoudens. De totale capaciteit van 12 Megawatt (MW) zal het publieke stroomnet in Groningen nauwelijks belasten, dankzij de rechtstreekse stroomafname van het UMCG. Met deze samenwerking is een passende lokale oplossing gevonden voor de netcongestie en aansluiting van het zonnepark.

De bouw van het zonnepark is momenteel in volle gang, en de verwachting is dat het project tegen het najaar van 2023 wordt opgeleverd. Dit innovatieve project wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen het UMCG, de gemeente Groningen, Sunprojects, Triade en Energiefonds Groningen.