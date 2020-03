UMCG neemt eerste echosimulator in gebruik

Met de echosimulator kunnen, met behulp van een aantal beschikbare modules, diverse competenties getest worden. Zowel voor basaal echoscopisch onderzoek als het leren meten van een foetus en het vaststellen van uitgebreide diagnostiek naar aangeboren afwijkingen.

De simulator is ‘gevuld’ met een bibliotheek van geanonimiseerde voorbeeld echobeelden van zwangere vrouwen. Deze beelden zijn afkomstig van verschillende ziekenhuizen uit binnen- en buitenland. Het biedt zowel echoscopisten in opleiding als ervaren echoscopisten de mogelijkheid hun echoscopie vaardigheden uit te breiden.

Voordelen echosimulator

Een ander voordeel van de echosimulator is het feit dat hij altijd beschikbaar is. Daarvoor is hij op de echoscopie afdeling zelf geplaatst. Door het vernuftige ontwerp kunnen tijdens het oefenen gelijktijdig zowel de handelingen op de buik van de zwangere vrouw als de ligging van de baby bekeken worden.

Daarnaast betekent de komst van de simulator ook dat er minder zwangere vrouwen nodig zijn om op een gestructureerde manier echoscopisch onderzoek te leren uitvoeren.

Invoering 13-weken echo

De echo simulator is aangeschaft met het oog op de 13-weken echo die vanaf 1 januari 2021 ingevoerd wordt in Nederland. Het apparaat is echter ook geschikt voor het oefenen van de 20-weken echo. Daarvan worden er in Noord-Nederland jaarlijks zo’n 20.000 gemaakt. De invoering van de 13-weken echo’s, in 2021 dus, zal dat aantal fors groeien.

De ontwikkeling van echoscopie-apparatuur en -technieken staat bepaald niet stil. Zo werkt Philips met een aantal partners aan een techniek voor het maken van echo’s op afstand. In 2016 kondigde Samsung de komst aan van een diagnostische oplossing voor vrouwen die gebruikt kan worden voor de echoscopie bij baby’s en kankeronderzoek. En het aan het toepassen van 3D-beeldtechnologie wordt ook al volop gewerkt.