UMCG stopt 2 miljoen euro in AI, e-health en big data

Zo worden AI-oplossingen steeds meer ingezet voor zaken zoals verbeterde diagnoses, behandeling en monitoring. AI-systemen kunnen vrij nauwkeurig ziekten herkennen. E-health-toepassingen zoals sensors en apps kunnen zorgverleners helpen om tijdig zien welke patiënten achteruitgaan en zo met behulp van data science-toepassingen voorspellen wie wanneer extra aandacht nodig heeft.

Voorop lopen in AI

“Als Universitair Medisch Centrum willen we graag voorop blijven lopen bij deze ontwikkelingen en onderzoeken hoe we AI zo effectief mogelijk in kunnen zetten”, zo licht prof dr. Marian Joëls, lid van de Raad van Bestuur van het UMCG, het investeringsbesluit toe. “Voor betere, betaalbare en duurzamere zorg investeren we de komende jaren in het ondersteunen van onze onderzoekers die gebruik maken van AI en big data in onderzoeksprojecten of studies.” Verder wil het UMCG zorgprofessionals beter opleiden in dit domein, zodat angst voor digitale gezondheidstechnologie vermindert en de betrokkenheid bij de inzet en implementatie groter wordt.

De extra financiering wordt gebruikt om het Data Science Center in Health (DASH) van het UMCG te versterken. DASH is opgericht in 2019 en heeft zich volgens het academisch ziekenhuis inmiddels ontwikkeld tot een belangrijke aanjager en facilitator in de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en data science in het UMCG.

Ondersteunen onderzoeksprojecten

DASH heeft als doel data science in de gezondheidszorg te bevorderen door innovatieve onderzoeksprojecten te ondersteunen en door experts op het gebied van data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en e-health bij elkaar te brengen. Het team van DASH is dan ook uitgebreid met experts op het gebied van AI, Big Data en e-health. Zij zullen binnen het UMCG aan de slag gaan, maar ook verbinding zoeken en samenwerken met de regio, de rest van Nederland en internationaal.

Afgelopen april werd een AI-onderwijsprojectvoorstel van het UMCG geselecteerd voor het educatieprogramma van Europees samenwerkingsverband EIT Health. Volgens het UMCG was dit een flinke stap in de goede richting voor het project. Het ziekenhuis wil met AIProHealth (Praktische Artificial Intelligence (AI) voor zorgprofessionals), geleid door DASH, bijdragen aan de implementatie van AI in de zorg.