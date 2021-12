Unieke EPD samenwerking tussen MST en ZGT

De samenwerking op het gebied van het EPD zoals MST en ZGT dat nu doen is voor Nederland uniek. Bij het MST werd tot de komst van het nieuwe EPD van Chipsoft op de verschillende afdelingen nog gewerkt met eigen applicaties voor het opslaan en raadplegen van patiëntinformatie. De verschillen in bediening en functionaliteit tussen de diverse applicaties maakte het voor zorgprofessionals vaak ingewikkeld. Informatie moest uit meerdere verschillende systemen opgehaald worden. Dat koste veel tijd.

Unieke EPD samenwerking

Het MST en ZGT hebben hun nieuwe EPD volledig op dezelfde manier ingericht. Het is voor het eerst in Nederland dat twee ziekenhuizen dat doen. Omdat beide ziekenhuizen dezelfde regio – Twente – bedienen, is er een flinke overlap van patiënten die bij beide ziekenhuizen bekend, en vaak ook in behandeling zijn. Een kwart van de patiënten komt zowel bij het MST als het ZGT. Door de EPD’s optimaal op elkaar af te stemmen kunnen bijvoorbeeld medische beelden (zoals een röntgenfoto) snel en eenvoudig met elkaar gedeeld worden.

Doordat alle afdelingen en zorgprofessionals van zowel het MST als het ZGT nu met hetzelfde uniforme systeem werken, wordt veel tijd en administratief werk bespaard en krijgen zij meer, en een completer, overzicht van de status van patiënten.

Nieuw patiëntenportaal

Een van de onderdelen van het nieuwe EPD is ook een nieuw patiëntenportaal. Patiënten kunnen daarin niet alleen zelf afspraken maken of wijzingen en hun eigen dossier inzien, maar ook informatie over hun behandeling vinden. Bovendien is het mogelijk om op een laagdrempelige manier vragen stellen aan hun behandelaar, bijvoorbeeld om herhaalmedicatie aan te vragen.

Aan de samenwerking is ruim anderhalf jaar gewerkt. “De coronacrisis heeft een grote impact op onze zorg. Toch wilden we de zorg voor alle Twentenaren verder blijven verbeteren met dit nieuwe EPD. Ik ben trots op alle medewerkers die dit voor elkaar hebben gekregen. Nu plukken de patiënten én zorgprofessionals daar de vruchten van”, aldus Hans den Hollander van MST.