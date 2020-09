Unilabs benoemt Esther Talboom-Kamp tot CIO

“Ik kijk ernaar uit om samen met de Unilabs teams in alle landen toekomstbestendige digitale diensten te ontwikkelen voor zowel zorgvragers als zorgprofessionals’, stelt Esther Talboom-Kamp in een persbericht. “Innovatieve technologieën spelen een steeds grotere rol in de gezondheidszorg. Het is van groot belang om met digitale applicaties zorgprofessionals te ondersteunen in hun werkproces en zorgvragers de gelegenheid te bieden de regie over hun zorg in eigen hand te nemen.”

Talboom-Kamp heeft samen met het Saltro-team geïnvesteerd in de ontwikkeling van innovatieve technologieën die mensen zelfregie moeten geven over hun eigen gezondheid. Zo heeft Saltro twee digitale platforms ontwikkeld. Het eerste is DirectLab, waarbij patiënten online een testadvies kunnen inwinnen en dan vervolgens een thuistest kunnen bestellen. Het tweede is een uitslagenportaal waarin patiënten zelf hun laboratoriumuitslagen, inclusief een toelichting in begrijpelijke taal, kunnen bekijken.

Achtergrond Esther-Talboom-Kamp

Talboom-Kamp is aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gepromoveerd op een onderzoek naar de implementatie van eHealth in de eerstelijnszorg. Daarnaast voltooide zij onlangs het Executive Education Program Disruptive Innovation aan de Harvard Business School. Zij heeft haar studie geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voltooid en daar later ook haar MBA behaald.

Jurgen Woerdman, de nieuwe Chief Operating Officer bij Unilabs Nederland, is verantwoordelijk voor de samenwerking en integratie van Saltro en Medlon. Hierbij wordt hij ondersteund door Cor van Luik, verantwoordelijk voor activiteiten in Oost- Nederland, en door Jacintha Albada Jelgersma voor West-Nederland.

Overname Saltro

Unilabs heeft in september de overname afgerond van branchegenoot Saltro. De overname betekent voor Unilabs een substantiële uitbreiding op de Nederlandse markt. Op dit moment levert Medlon, ook onderdeel van Unilabs, de medische diagnostiek in het oosten van het land. De overname van Saltro zorgt ervoor dat Unilabs een van de grootste en meest uitgebreide leverancier van diagnostische diensten in Nederland wordt.

In november 2019 werd bekend dat Saltro per 1 januari 2020 toe zou treden tot Unilabs. De krachtenbundeling was volgens Saltro noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in innovatie. Door de stap garandeert Saltro tevens de continuïteit, zowel voor zorgprofessionals en zorgvragers die gebruik maken van de diensten van Saltro als voor de medewerkers. In 2018 werd het eveneens Nederlandse Medlon onderdeel van Unilabs.