Untire in top vijf van hulp-apps voor kankerpatiënten

ORCHA is de grootste onafhankelijke onderzoeker van digitale zorg-apps in Europa. Voor het opstellen van de criteria voor betrouwbare apps werkt de onderzoeker nauw samen met de Britse NHS en andere Europese kennisorganisaties, zoals het Nederlandse NeLL. Het positieve effect dat de Untire-app heeft op de behandeling en ondersteuning van kankerpatiënten die met (langdurige) vermoeidheid kampen werd eerder al onderschreven door onderzoekers van het UMCG.

“Het is een erkenning dat we op de goede weg zijn. Wij willen bereiken dat niemand met kanker meer vermoeid hoeft te zijn. Bij de ontwikkeling van de app hebben we steeds geluisterd naar de behoeften van gebruikers en dat gecombineerd met onze klinische ervaring en wetenschappelijke input. Daarnaast hebben we voortdurend gekeken naar andere belangrijke aspecten, zoals gebruikersgemak, klinische validatie en veiligheid”, vertelt Door Vonk van Untire.

Steun voor vermoeidheid bij kankerpatiënten

Van alle mensen die met kanker te maken hebben, krijgt tussen de 80 en 90 procent in het eerste jaar van de behandeling te maken met vermoeidheid. Bij een op de drie patiënten kunnen die vermoeidheidsklachten soms jarenlang aanhouden. Dat heeft een enorme weerslag op het dagelijkse leven, activiteiten, werk en het onderhouden van sociale contacten. In Nederland gaat het om 350.000 (ex)kankerpatiënten die langdurig vermoeid zijn en wereldwijd om tientallen miljoenen mensen.

De Untire-app is ontwikkeld door psycho-oncoloog dr. Bram Kuiper en zorgadviseur Door Vonk. De app wordt inmiddels naast Nederland in steeds meer landen, zoals Groot-Brittannië, gebruikt. De app is daarvoor inmiddels ook opgenomen in de app-store van de NHS. Tired of Cancer, het bedrijf achter Untire is in diverse Europese landen en in de USA in gesprek met verzekeraars en zorgaanbieders over het vergoeden van Untire als digitale behandeling van vermoeidheid bij kanker.

ORCHA heeft voor het onderzoek naar apps die mensen met kanker ondersteunen alle 3206 apps die in de verschillende app stores staan, beoordeeld. Daarvan kwamen slechts 190 door de eerste schifting en uiteindelijk kreeg maar een kwart daarvan een voldoende. Alle beoordelingen zijn gebundeld in dit rapport.