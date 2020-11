Urinetest voor borstkanker diagnose in ontwikkeling

Het idee voor het ontwikkelen van een zelftest voor borstkanker kreeg Benet na het lezen van de conclusies van een onderzoek over het opsporen van borstkanker. Daaruit bleek dat vier op de tien vrouwen de huidige methode, het maken van een mammogram, als ongemakkelijk en pijnlijk ervaren. Dat kan ertoe leiden dat vrouwen zich liever niet laten testen waardoor de kanker (te) laat ontdekt wordt.

Voor haar idee haalde Benet ook inspiratie uit artikelen waarin geschreven werd over honden die ingezet werden om de mensen met bepaalde gezondheidsproblemen aan te wijzen. Wanneer de honden blaften, dan was dat een aanwijzing dat er met de betreffende persoon iets niet in orde was. “Als een hond dat kan, dan moet en computer met de juiste sensoren dat ook kunnen”, zo bedacht de student.

Borstkanker biomarkers

Samen met een aantal professoren van de universiteit van Barcelona is Benet vervolgens begonnen met de ontwikkeling van wat uiteindelijk The Blue Box zou worden. Een test waarbij aan de hand van een urinemonster met grote zekerheid de mogelijke diagnose borstkanker gesteld kan worden.

The Blue Box is uitgerust met een zestal chemische sensoren. Die analyseren het urinemonster op de aanwezigheid van een bepaalde set biomarkers voor borstkanker. Met behulp van een AI-algoritme worden die analyses vervolgens doorgerekend naar een bruikbaar resultaat of diagnose. De gebruiker krijgt de uitslag van de test vervolgens via de bijbehorende Blue Box-app toegestuurd.

Hoewel het systeem nog in een relatief vroege fase van de ontwikkeling verkeerd zijn de eerste resultaten hoopgevend. De gestelde diagnoses blijken voor 95 procent nauwkeurig te zijn. Wanneer The Blue Box op de markt komt voor gebruik door huisartsen of thuis is nog niet bekend.

De afgelopen jaren zijn al meer initiatieven ontplooid waarbij kunstmatige intelligentie, of AI-algoritmen, worden ingezet voor het verbeteren van de borstkanker diagnostiek. Zo bleek eerder dit jaar dat een door Google ontwikkeld AI-algoritme even goed in staat te zijn mammogrammen te beoordelen en borstkanker te detecteren als deskundige radiologen.

Blue Box community

Benet wil dat The Blue Box meer wordt dan alleen een ‘thuistest’ voor borstkanker: “We willen The Blue Box niet alleen presenteren als een biomedisch apparaat, maar ook als een verandering in de manier waarop we borstkanker bestrijden. Als je deel uitmaakt van deze gemeenschap, willen we dat je het gevoel krijgt dat je actief een rol speelt in de strijd tegen borstkanker, omdat je voorkomt dat je kanker krijgt, maar je helpt ook het algoritme te trainen. Elke keer dat je wordt gescreend, help je de vrouwen die na jou komen om een nog betere diagnose te stellen. Dus we willen een product op de markt hebben, maar we willen ook een gemeenschap van vrouwen hebben die echt om hun gezondheid geven en die echt om elkaar geven.”

Judit Giro Benet studeerde Biomedical Engineering aan de universiteit van Barcelona. Daar kreeg ze het idee voor The Blue Box. Met dat idee in haar achterzak koos ze vervolgens voor een masterstudie in Embedded Cyber-Physical Systems aan de universiteit van California.

Het prijzengeld van de James Dyson Award wil Benet gebruiken om versneld patent op haar vinding aan te vragen. Daarmee worden dan ook de deuren geopend naar investeerders. “Dankzij deze prijs kunnen we dit binnen een half jaar realiseren. Iets waarvoor we eigenlijk twee jaar dachten nodig te hebben”, aldus Benet.