UVC-robot maakt einddesinfectie eenvoudiger

Loop Robots ontstond in september 2020 als spin-off van een roboticabedrijf in Delft. Het doel was in die beginperiode om een robot te combineren met UVC-straling om ziekenhuizen te helpen in de strijd tegen Covid-19. “Uiteindelijk zijn we de ontwikkeling van een UVC-robot breder gaan trekken”, vertelt Mark van de Vrede, CCO en oprichter van Loop Robots, in een interview met ICT&health.

Alternatieve methode desinfectie

Nadat microbiologen van het streeklaboratorium in Haarlem het prototype van SAM-UVC getest en gevalideerd hadden, werd de volgende stap gezet. Het streeklaboratorium onderhoudt nauwe banden met het Spaarne Gasthuis en daar was belangstelling voor een alternatieve manier van desinfecteren, vertelt Hospitality Manager Jeroen van Zon van het ziekenhuis. “Einddesinfectie wordt steeds belangrijker. We doen dat nu vaak met waterstofperoxide. Dat heeft veel voordelen, maar het schoonmaakproces kan inclusief zaken zoals afplakken uren tot een halve dag duren.”

Het uittesten van SAM-UVC in het desinfectieproces ging in de loop van 2020 van start, vertelt Van de Vrede. “UVC-straling staat al heel lang bekend om zijn desinfecterende werking. Het wordt ook al langer ingezet om bijvoorbeeld drinkwater en medische apparaten te desinfecteren. Het kost weinig tijd en je gebruikt geen chemische middelen. Maar in ruimtes wordt het nog bijna niet toegepast.” Redenen zijn onder meer dat er minder goed gedesinfecteerd in schaduwgebieden en omdat UVC-licht niet gezond is voor mensen.

Eenvoudige inzet UVC-robot

Uiteindelijk bleek dat het de oplossing hiervoor – het vooraf in kaart brengen van een autonome route van een robot (mapping) – geen haalbare kaart was. Daarom is het zo belangrijk om een praktijkpartner zoals het Spaarne Gasthuis te hebben, benadrukt Van de Vrede. “SAM-UVC moet op elk moment in elke ruimte ingezet kunnen worden, zonder mapping vooraf. We hebben daar inmiddels een oplossing voor bedacht en geïmplementeerd.”

Het komende half jaar gaan het Spaarne Gasthuis en Loop Robots verder met de implementatie van SAM-UVC. Doordat Loop Robots nauw betrokken blijft bij de implementatie kunnen er telkens kleine iteraties plaatsvinden op basis van ervaringen in het ziekenhuis. Ook met andere ziekenhuizen lopen er nu gesprekken over een pilot, vertelt Van de Vrede. “Het einddoel van al die trajecten is om van SAM-UVC een gereedschap te maken dat zonder drempel ingezet kan worden.”

Meer inzet UVC-robots

Twee ziekenhuizen uit het mProve-netwerk – Rijnstate en Isala – namen in maart van dit jaar een desinfectierobot gedoneerd door de Europese Commissie in gebruik om corona-verpleegkamers snel en effectief te desinfecteren. De robots werken met UVC licht. De versnelde vorm van reinigen maakt kamers eerder beschikbaar voor nieuwe patiënten. Ook kan de UVC-robot worden ingezet om andere ziekenhuisinfecties te voorkomen.

Lees meer over innovaties zoals UVC-robots en voor mensen geschikt UVC-licht in ICT&health 3, die op 11 juni uitkomt.