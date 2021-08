Vaatchirurgen ETZ helpen patiënt met thuisbehandeling

De patiënt in kwestie, meneer Ling, kwam in het ETZ terecht met een infectie aan zijn vaatprothese. Daar hoorde hij dat hij vanwege een intraveneuze antibioticakuur nog vier weken in het ziekenhuis zou moeten blijven. Dat was op het moment dat hij al vier weken in het ziekenhuis lag. De patiënt gaf meerdere keren aan dat hij daar op zijn zachtst gezegd niet blij van werd en dat een thuisbehandeling zijn voorkeur had.

Een begrijpelijke reactie, maar in principe was het niet mogelijk om eerder naar huis te gaan en daar behandeld te worden, zo liet het ziekenhuis weten. Van de andere kant brengt een onvrijwillig lang verblijf in het ziekenhuis ook stress met zich mee die het herstel niet bevorderen. Al vaker is aangetoond dat herstel in de eigen vertrouwde omgeving, een positieve uitwerking heeft op dat herstel.

Vaatchirurgen denken mee

Daarom besloten de vaatchirurgen van het ETZ om, in het kader van de buitengewone zorg op maat, met meneer Ling mee te denken over een ‘out of the box’ oplossing. Tijdens dat proces passeerden verschillende opties de revue. Opname in een andere zorginstelling, dichter bij huis, bijvoorbeeld. Maar ook dat was voor meneer Ling geen optie. Hij benadrukte telkens dat hij thuis behandeld wilde worden. Echter, het feit dat hij vier keer per dag intraveneus antibiotica toegediend moest krijgen, zorgde voor een uitdaging.

Verpleegkundig specialist Koen van Hees gaf aan dat het niet mogelijk is om vier keer per dag een thuiszorgmedewerker naar het huis van meneer Ling te sturen. “Dat legt te veel druk op de thuiszorg. Daarnaast was er geen alternatief qua antibioticum.”

Out of the box thuisbehandeling

Het was meneer Ling zelf die de ‘out of the box’ oplossing in gang zette. Hij besloot om zelf te leren hoe hij de antibiotica bij zichzelf kon gaan toedienen. Hij oefende een week lang met stompe naalden en lege spuiten. Samen met de verpleegkundigen doorliep hij daarnaast een speciaal ontworpen stappenplan. Als afsluiter ging hij op examen, waar bleek dat het zelf injecteren, compleet met alle do’s en dont’s, voldoende beheerste.

Voor meneer Ling betekende het dat zijn wens om naar huis te gaan en daar zelf te zorgen voor zijn thuisbehandeling uit kon komen. Het ziekenhuis zorgde ervoor dat de thuiszorg twee keer per dag langs zou komen om alles te controleren zodat de overgang soepel verliep. Op de tweede dag bleek die controle al niet meer nodig te zijn.

Voor de vaatchirurgen van het ETZ was dit een bijzonder experiment dat goed uitpakte. “Dit heeft ons als afdeling bewust gemaakt hoe we écht kunnen aansluiten op de wensen van de patiënt. Kijk eens verder dan de dag van vandaag. Durf van de geijkte paden af te stappen. Naast een goede oplossing voor de patiënt hebben we ook een bed vrijgespeeld in het ziekenhuis én nieuwe hulpmiddelen ontdekt voor zelftoediening. Misschien is dit treffende voorbeeld van gepaste zorg wel de toekomst. Het heeft in ieder geval een ontzettend positieve impact op de organisatie”, vertelt teamleider Vaatchirurgie Yara Bell.