Vaccineren oefenen met 3D-simulatie game

Injectienaalden worden uiteraard voor meer doeleinden gebruikt dan alleen vaccineren. Denk aan bloedafname, het aanprikken van een infuus, bijvoorbeeld voor het toedienen van medicatie, of het aanbrengen van een katheter. Dit zijn vaak handelingen die een verpleegkundige of thuiszorg medewerker niet dagelijks uitvoeren.

“Stel dat het al een jaar geleden is dat je een katheter hebt moeten inbrengen. Dan is de kans groot dat je het protocol niet meer helemaal kent en je deze handeling graag weer even wilt oefenen”, vertelt Jos van Leeuwen, directeur en innovator van Medical Groep waar CareUp ontwikkeld is.

3D simulatie voor injectienaalden

Met de 3D simulatie game CareUp kunnen verpleegtechnische handelingen in de thuiszorg, verpleeghuizen, het ziekenhuis en op scholen nagebootst worden. Het biedt zorgmedewerkers de mogelijkheid om prikprocedures en -handelingen te oefenen zonder dat daarvoor ook echt injectienaalden gebruikt hoeven te worden. CareUp is geschikt voor het oefenen van 23 veelvoorkomende handelingen in het ziekenhuis, de thuiszorg en de intramurale zorg. Alle handelingen zijn gebaseerd op de Vilans KICK-protocollen, de landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg. Ook zijn ze geaccrediteerd door het V&VN. Ze sluiten dus naadloos aan op de alledaagse praktijk van zorgprofessionals.

De app is, zoals gezegd, een soort vluchtsimulator voor vaccineren. Gebruikers kijken niet enkel naar een instructiefilmpje, ze gaan zelf virtueel met de handeling aan de slag. “Met je vinger beweeg je je karakter op het scherm en voer je de handelingen in het protocol één voor één uit. Tussendoor zijn er pop-ups met theorie. Die combinatie maakt dat een zorgprofessional na ongeveer 10 tot 15 minuten oefenen weer precies weet hoe de handeling moet worden uitgevoerd”, aldus van Leeuwen. De 3D simulatie is bovendien een alternatief voor fysieke skillslabs. Daarbij moesten verpleegkundigen in een klas op een pop oefenen.

Vluchtsimulator voor vaccineren

De komende maanden zullen honderden, en misschien wel duizenden, verpleegkundigen ingezet worden voor een van de grootste vaccinatieprogramma’s ooit. Voor veel van deze verpleegkundigen en zorgmedewerkers is dat een handeling die ze niet dagelijks doen.

Met CareUp kunnen ze deze handelingen eerst na te bootsen in een 3D-simulatie game en zo hun kennis snel en eenvoudig uitbreiden. Elke verpleegkundige die de simulatie training goed doorloopt ontvangt bovendien een certificaat. De accreditatiepunten die ze hiermee verdienen, worden elke week bijgeschreven in het BIG-register.