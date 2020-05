Behalve de capaciteit van het verplegend personeel en het verkleinen van het risico op besmetting speelde bij de vraag vanuit een Rotterdams ziekenhuis ook de besparing van mondkapjes een rol. “Het ziekenhuis wilde weten of ze de sensor ook op de speciaal ingerichte corona-afdelingen konden inzetten. Uiteindelijk werken er nu vijf afdelingen met deze sensor om patiënten van een afstand te observeren.”

Begin maart veranderde alles

Gijsbert en zijn team waren ook voor de coronacrisis al bezig met het testen, uitrollen en ‘promoten’ van (draagbare) monitors om patiënten te controleren. Begin maart veranderde in een tijdbestek van een paar uur alles. “Het was 5 maart, ik was in het St. Anna-ziekenhuis in Geldrop. Ik ging verschillende afdelingen langs met een draagbare monitor, de zogeheten Spot check monitor. Aan het begin van de middag zou ik met alle zorgcoördinatoren die monitor een keer doornemen. Dat zou om twee uur beginnen”, zo vertelt Gijsbert.

Letterlijk enkele minuten voor die afspraak gelastte het RIVM dat alle hoestende patiënten in isolatie gelegd moesten worden. Dat was het moment waarop de coronacrisis ook in Nederland serieuze vormen begon aan te nemen.

Zoals veel Nederlanders werkt ook het team van Gijsbert momenteel zoveel mogelijk van thuis. “Het is wel al twee of drie keer voorgekomen dat ik met een masker, schort en handschoenen de afdeling op moest. Het scheelt dan wel dat ik zelf jarenlang als verpleegkundige heb gewerkt. Die ervaring neem je altijd mee. Je weet wat die bescherming doet en dat je, als je je goed houdt aan de voorschriften, niet bang hoeft te zijn voor besmetting”, aldus Gijsbert.

Van monitoren naar monitoren op afstand

Natuurlijk was het op afstand monitoren van patiënten ook voor de coronacrisis al volop in ontwikkeling, maar de boost van de afgelopen twee maanden is ongekend. Het aantal bezoeken aan bed nam noodgedwongen af en de isolatievoorschriften die voor coronapatiënten gelden maken het op afstand monitoren noodzakelijker dan ooit.

Monitoring op afstand wordt ook steeds meer ingezet om ontslagen coronapatiënten thuis verder in de gaten te kunnen houden. Het Rijnstate maakt daarvoor gebruik van de metingen die door draagbare sensoren (zogenoemde slimme pleisters) van Philips uitgevoerd worden. Die data wordt gecombineerd met een speciaal voor COVID-19 aangepaste, geautomatiseerde, vragenlijst.