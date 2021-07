Van Weel-Bethesda zet VR-brillen in tegen pijn en angst

Bij patiënten van alle leeftijden roepen medisch behandelingen pijn, angst en stress op. Met behulp van de VR-brillen kunnen patiënten opgaan in een virtuele wereld de helpt af te leiden de pijnlijke en stressvolle situatie met een positieve virtuele ervaring. Omdat hersenen en zintuigen van patiënten via de VR-omgeving iets anders hebben om op te focussen, is de pijnbeleving volgens het ziekenhuis bewezen lager.

Inzet op IC, Kinderafdeling

Het Van Weel-Bethesda start binnenkort met de brillen, vertelt afdelingshoofd IC Marieke van Splunter. “Patiënten op de IC die wekenlang alleen de muren van hun kamer zien, krijgen zo de kans om even af te reizen naar een andere plaats die zij prettig vinden, zoals een bos of strand.” Ook op de Kinderafdeling is men erg blij met de mogelijkheden die de brillen bieden: “De bril helpt bij het verminderen van pijn, angst en stress bij bepaalde ingrepen”, schetst Nathalie Hoogervorst, afdelingshoofd van de Kinderafdeling. “Wij kunnen precies zien wat het kind ziet via de bril, waardoor we direct kunnen inspelen op hun belevingswereld.”

Het positieve effect van het gebruik van de VR- brillen sluit aan op het doel van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland, geeft Karel Olsthoorn aan. Hij is voorzitter van de stichting die sinds 2007 bestaat. “Het geld dat wij als stichting ontvangen vanuit giften, donaties en legaten, stellen wij beschikbaar aan het ziekenhuis voor projecten die de zorg, diagnostiek en behandeling van patiënten verbeteren. Het ziekenhuisbudget biedt vaak te weinig mogelijkheden voor deze belangrijke extra’s, daarom zetten wij ons als stichting in om juist die zaken te realiseren.”

Inzet VR-brillen tegen pijn

VR-brillen en -toepassingen worden steeds vaker ingezet om patiënten te laten ontspannen of af te leiden van pijnbeleving. Zo begon afgelopen juni Treant Zorggroep met een VR-project om patiënten die kampen met chronische pijnen, die pijn met behulp van visualisatie beter te laten begrijpen en te beïnvloeden. Eind 2019 startte het Eindhovense Catharina Ziekenhuis met een vergelijkbaar project. Zilveren Kruis en VR-ontwikkelaar SyncVR Medical besloten in 2020 na een succesvolle pilot om tien dialyse-afdelingen in Nederland VR-brillen aan te bieden om nierpatiënten af te leiden van de pijn van het aanprikken tijdens een spoeling. Saxenburgh Medisch Centrum laat sinds juni oncologiepatënten met twee door KWF gesponsorde VR-brillen ontspannen tijdens hun therapie.