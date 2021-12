Veel ambitie én obstakels bij digitale zorg

De zorg loopt vast. Te veel patiënten, te weinig personeel en de kosten stijgen. Dit vraagt om een andere, meer digitale manier van zorgverlening. Digitale zorg is in een stroomversnelling geraakt als aanvulling op de zorg. Het is dan ook beter om te spreken over ‘zorg die digitaal ondersteund wordt’ dan over digitale zorg.

Bijdrage digitale zorg vooral belofte

Maar ondanks de recente opleving is de bijdrage van digitale zorg aan de betaalbaarheid en arbeidsproductiviteit nog vooral een belofte. De introductie van digitale zorg verloopt allesbehalve soepel. Het gebruik van digitale zorg lijkt na de Covid-opleving zelfs weer wat af te nemen.

Dit ligt niet aan gebrekkige ambitie. Digitale zorg staat bovenaan de prioriteitenlijst van zorgaanbieders én zorgverzekeraars. De overheid heeft al vele miljoenen uitgegeven aan het stimuleren ervan. En toch is deze ambitie voor slechts een klein deel ook echt waargemaakt.

In recent onderzoek heeft technologieconsultant IG&H het gebruik, de drijfveren, barrières en de ondersteuning van zorgverzekeraars bij digitale zorg op afstand in kaart gebracht. Hiervoor zijn zorgverkopers en innovatiemanagers van zo’n 20 verschillende ziekenhuizen geïnterviewd, zo schrijft director healthcare Walter Kien in ICT&health.

Opvangen groeiende zorgvraag

Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste drijfveer voor ziekenhuizen het opvangen van de groeiende zorgvraag is door een efficiëntere inzet van zorgverleners. Daarnaast telt bijna even zwaar dat met digitalisering van zorg het zelfmanagement en de toegankelijkheid van zorg voor de patiënt wordt vergroot.

Er zijn grote verschillen tussen ziekenhuizen in hoe ver zij zijn met zorg op afstand. Ziekenhuizen maken al wel vaak gebruik van communicatietoepassingen (84%), maar minder van monitoring (55%) en nog weer minder van toepassingen voor behandeling (14%). In het onderzoek geven de ziekenhuizen aan de komende jaren nog tussen de twee en vijf nieuwe toepassingen te willen implementeren.

Leunen op zorgverzekeraars

Ziekenhuizen hoeven dit niet alleen te doen. Zij kunnen leunen op de expertise en middelen van zorgverzekeraars. Volgens ruim 80 procent bieden zorgverzekeraars goede inhoudelijke en financiële ondersteuning. Van alle zorgverzekeraars pakt Zilveren Kruis deze rol het beste op, aldus 40 procent van de ziekenhuizen. De zorgverzekeraars zijn onmisbaar voor digitale zorg, dat als onderwerp ook niet mag ontbreken in de meerjarenafspraken.

Lees voor het hele artikel over het onderzoek van IG&H ICT&health 6, die op 9 december verschijnt.