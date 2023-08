Veni-beurs voor onderzoek naar ablatie in MRI-scanner

Een opmerkelijke vernieuwing in de behandeling van hartritmestoornissen wordt mogelijk gemaakt door een onderzoeksteam van Maastricht UMC+. Het team voerde de eerste ablatiebehandeling in een MRI-scanner al uit in januari 2021 en heeft sindsdien gestaag vooruitgang geboekt. Het betrof toentertijd een wereldprimeur.

Grensverleggende aanpak

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) erkende deze grensverleggende aanpak daarom eerder al met een Team Science Award vanwege de nauwkeurigheid en stralingsvrije aard van de behandeling. Recentelijk is Rob Holtackers, een gewaardeerd lid van het onderzoeksteam, ook nog eens bekroond met een individuele Veni-beurs ter waarde van €280.000 voor zijn bijdrage aan het baanbrekende onderzoek naar ablatietherapie in een MRI-scanner.

Ablatie in MRI-scanner

Hartritmestoornissen, waaronder het zeer veel voorkomende boezemfibrilleren, worden op diverse manieren bestreden. Onder meer met medicatie, cardioversie, ablatie of een pacemaker-implantatie. Nieuwere technologieën, zoals bestraling en stimulatie van de nervus vagus via elektrische oorclipjes, tonen ook potentie. In Amsterdam UMC wordt sinds kort ook gerichte bestraling van littekenweefsel in het hart toegepast bij patiënten met levensbedreigende hartritmestoornissen; hetgeen vaak langdurige verlichting biedt.

De toegepaste ablatiemethode van het Maastrichtse team is op zichzelf een klassieke behandeling voor hartritmestoornissen. Wat deze aanpak echter uniek maakt, is dat het Maastricht UMC+ nu ablatietherapie kan uitvoeren, terwijl de patiënt zich in een MRI-scanner bevindt. Ron Holtackers, samen met een team van cardiologen en radiologen, leidt dit initiatief. De MRI-scanner biedt gedetailleerdere en contrastrijkere beeldvorming van het hart dan traditionele methoden en elimineert de behoefte aan schadelijke röntgenstraling. Hierdoor kan het behandelteam de positie en oriëntatie van de katheters in real-time volgen, wat resulteert in nauwkeurigere behandelingen.

Innovatie met potentieel

De verkregen Veni-beurs stelt Holtackers in staat om het potentieel van deze innovatie verder te onderzoeken. Jaarlijks worden in Nederland bijna 450.000 mensen geconfronteerd met hartritmestoornissen. Wanneer ablatie in een MRI-scanner eenmaal geoptimaliseerd is, zal het mogelijk zijn om met behulp van MRI direct na de behandeling te beoordelen of deze succesvol was.

Holtackers en zijn team zullen gedurende drie en twaalf maanden na de ablatiebehandeling extra

MRI-scans uitvoeren om het behandelde weefsel nauwlettend te volgen en zo de behandeling verder te verfijnen. Met deze Veni-beurs kunnen Holtackers en zijn collega’s hopelijk het aantal succesvolle ablatiebehandelingen vergroten, waardoor patiënten een duurzame verlichting van hun symptomen ervaren zonder de noodzaak van vervolgbehandelingen.