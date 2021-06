Verbeterde informatieoverdracht ambulance – SEH Zuidwest-Nederland

De Regionale Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC begonnen in april met een eerste koploperproject om digitale informatieoverdracht tussen de ambulance en de afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) te verbeteren. Het Stafbureau Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Zuidwest-Nederland initieerde de samenwerking na de oproep van het landelijke programma Met spoed beschikbaar om ‘koploperprojecten’ te starten.

Nieuwe koplopersprojecten

In de afgelopen juni uitgekomen editie van ICT&health kondigde (ROAZ) Zuidwest-Nederland aan dat het twee nieuwe koploperprojecten wilde oppakken in het kader Met spoed beschikbaar: de bovengenoemde uitwisselingen tussen de RAV Zuid-Holland Zuid met een betrokken SEH in Zuid-Holland Zuid en tussen de meldkamer ambulance en de huisartsenposten in Rotterdam-Rijnmond.

Annemarie de Baat, afdelingshoofd Spoedeisende Hulp, Albert Schweitzer ziekenhuis, vertelt over de samenwerking: “Bij ons gebeurt al veel op het gebied van digitale gegevensuitwisseling in de acute-zorgketen. Maar deze vernieuwde ambulanceberichten zorgen voor nog meer informatie en een meer gestructureerde informatieoverdracht naar de SEH. Als we door een goede en snelle gegevensuitwisseling van tevoren helder hebben welke patiënt, in welke situatie en via welke route bij ons arriveert, kunnen we op de SEH alvast de voorbereidingen om de juiste behandeling in gang zetten.”

Betere informatieoverdracht

Volgens Jacco van Wingerden, operationeel manager Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, zijn de uitwisseling van relevante patiëntinformatie en een systematische en tijdige overdracht door ambulancezorgprofessionals naar de SEH cruciaal voor de best passende zorg voor de patiënt. “We sturen al vele jaren berichten met patiëntinformatie vanuit de ambulance naar de SEH, maar met deze vernieuwde uitwisseling kunnen we dat nog vollediger en systematischer doen.”

Hans van Schendel, sectormanager SEH/ acuut kort verblijf Erasmus MC stelt dat er veel enthousiasme is over de deelname aan het tweede koploperproject, geïnitieerd door het ROAZ Zuidwest-Nederland. “Er rijden ambulances van verschillende RAV’s naar onze SEH. Vandaar dat het fijn is dat zowel met de RAV Rotterdam Rijnmond als Zuid-Holland Zuid de koppeling wordt gerealiseerd. Met als resultaat een gestructureerd zorgproces en betere gezondheidsuitkomsten voor de patiënt.”

Bijgewerkte berichten ambulance – SEH

Nictiz heeft samen met partijen uit het zorgveld eerder dit jaar de berichtgeving voor digitale informatieoverdracht tussen ambulance en spoedeisende hulp (SEH) bijgewerkt. Zo moeten zorgprofessionals op de SEH sneller en beter voorbereid zijn op patiënten die per ambulance worden binnengebracht, aldus het standaardeninstituut in april.

Het programma Met Spoed Beschikbaar zoekt meer koplopers om met elkaar nieuwe digitale gegevensuitwisselingen te realiseren in de acute zorg. Regionale samenwerkingsinitiatieven tussen zorgaanbieders en leveranciers die graag aan de slag willen, kunnen hierover contact opnemen.