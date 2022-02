Verbetering gegevensuitwisseling ambulances en SEH

Effectieve communicatie tussen ambulances en de SEH is belangrijk. De Regionale Ambulancevoorzieningen Flevoland/Gooi en Vechtstreek en Ziekenhuis St Jansdal willen met een Koploperproject daarom de digitale gegevensuitwisseling tussen de ambulance en de afdeling Spoedeisende hulp (SEH) beter maken. De planning is dat de zorgaanbieders in het tweede kwartaal van dit jaar gaan werken met de vernieuwde gegevensuitwisseling.

Koploperprojecten zijn regionale samenwerkingsverbanden van spoedzorgaanbieders die, samen met hun ICT-leveranciers, de digitale uitwisseling van gegevens tussen ketenpartners in de acute zorg naar een hoger plan willen tillen. Met het nieuwe project omtrent digitale gegevensuitwisseling is de SEH in de toekomst nog beter voorbereid op de komst van de patiënt en staat iedereen meteen klaar om de juiste zorg te verlenen. Belangrijk is ook dat met betere digitale communicatie de kwaliteit van de zorg van ambulanceprofessionals omhoog gaat. Om de uitwisseling technisch te realiseren zijn de ICT-leveranciers Topicus en ihomer bij het project ingeschakeld.

Actuele info op ieder moment

De Regionale Ambulancevoorzieningen Flevoland/Gooi en Vechtstreek en Ziekenhuis St Jansdal dragen nu ook al digitaal gegevens over van de ambulances naar de SEH. Er is echter verbeterde overdracht mogelijk en daar gaan de zorgaanbieders nu dus mee aan de slag. In de nieuwe aanpak kan de ambulance meer structuur brengen in de informatie en kan wordt deze automatisch op de SEH verwerkt kan worden. Een ander verschil is dat de SEH in met het nieuwe systeem kan zien of de ambulance nog onderweg is of dat de ambulance niet meer komt, bijvoorbeeld vanwege een gewijzigde bestemming.

Feedback bericht diagnose

Nieuw in de samenwerking tussen zorgaanbieders is ook dat er een digitaal (medisch) feedback bericht wordt gemaakt van de SEH naar de ambulances. Het feedback bericht vermeldt wat de gestelde diagnose op de SEH was. Dit kunnen de ambulancezorgprofessionals vergelijken met hun werkdiagnose en gebruiken om de kwaliteit van hun zorgverlening te verbeteren en de patiëntveiligheid te vergroten. Tot slot voldoen de verbeterde ambulanceberichten aan het nieuwste Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA).

Nieuwste digitale informatieoverdracht ambulances

Ook andere zorgorganisaties werken intensief samen om de nieuwste versie van de digitale informatieoverdracht van ambulance aan Spoedeisende hulp (SEH) te realiseren en in gebruik te nemen. Een goed voorbeeld zijn Witte Kruis Zeeland en Admiraal de Ruyter ziekenhuis. Hier wordt samengewerkt met Enigmatry en ChipSoft voor de technische realisatie.