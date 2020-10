Verbeteringen digitale overdracht hard nodig

Ook bij de digitale overdracht ziet de V&VN nog veel verbeterpunten. Die bevatten vaak nog een losse bijlage die overgeschreven of overgetypt moet worden. Dat moet anders. Bijna alle verpleegkundigen en verzorgenden (98%) geeft aan dat het werken met eenduidige gegevens een absolute noodzaak is. In de peiling van V&VN geeft de helft van de leden de huidige procedures en werkwijzen voor het versturen van overdrachten een onvoldoende.

Verreweg de grootste frustratie van verpleegkundigen en verzorgenden is het feit dat digitale overdracht vaak onmogelijk gemaakt wordt doordat zorginstellingen verschillende computersystemen gebruiken. Daarnaast raakt het verpleegkundig en verzorgend personeel ook gefrustreerd van het overtypen van gegevens en het feit dat ze regelmatig meerdere bronnen moeten raadplegen om de gegevens voor het zorgdossier van een patiënt compleet te kunnen maken.

Eenduidige digitale overdracht

Er moet overduidelijk een verbeterslag gemaakt worden als het gaat om de overdracht. Meer dan negen op de tien verpleegkundigen (91%) en verzorgende vindt ook dat zijzelf verantwoordelijk zijn voor een goede overdracht. Maar, slechts 38 procent van hen geeft aan dat ze ook echt invloed hebben op het verbeteren van de overdracht. Dat maakt een verbeterslag in de praktijk moeilijk. Het is belangrijk dat verpleegkundigen en verzorgenden een beter inzicht krijgen in het overdrachtproces. Daarvoor zal ook meer tijd en geld beschikbaar moeten komen.

De verpleegkundigen en verzorgenden geven via de peiling ook een aantal suggesties voor verbeteringen:

Stel een verantwoordelijk persoon aan voor de digitale overdracht

Maak tijd om het overdrachtproces in kaart te brengen en te standaardiseren

Spreek vaker met elkaar over (het verbeteren) van de overdracht

V&VN werkt ook aan verbeteringen

De peiling van de V&VN maakt duidelijk dat er nog altijd veel kostbare tijd verloren gaat tijdens het overdrachtproces. Daarom werkt V&VN ook aan oplossingen om de digitale overdracht te verbeteren. Daarvoor is onder andere de informatiestandaard eOverdracht gemaakt. Doel van deze standaard is dat álle verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland hun overdrachten digitaal kunnen uitwisselen. Uit de peiling blijkt echter dat slechts 15 procent van de respondenten van de peiling bekend is met deze standaard. De V&VN werkt mede daarom aan de volgende punten: