Verder uitstel CoronaMelder tot zeker half oktober

Technisch is de app ter ondersteuning van bron- en contactonderzoek van GGD’s al sinds half augustus klaar. De reden voor uitstel is dan ook vooral politiek, schrijft de NOS. Een apart wet om privacy-aspecten van de CoronaMelder te waarborgen, moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer (de Tweede Kamer heeft de landelijke invoering al goedgekeurd).

De behandeling van die wet vindt niet eerder dan 6 oktober plaats. Als er veel vragen over de wet zijn, kan de behandeling langer duren. Daarna is er nog zeker een week nodig om zaken zoals het juridische papierwerk en een begeleidende introductiecampagne te regelen, zo stelt een woordvoerder van VWS.

Frustratie over uitstel CoronaMelder

“Iedereen heeft zich maandenlang uit de naad gewerkt om de app op tijd af te krijgen”, stelt Jasper Hauser, leider van het designteam. “Het voelt alsof de politieke kant van het verhaal wat minder snel gaat dan de rest van de samenleving.”

Ontwikkelaars vinden het jammer dat de app niet gebruikt wordt terwijl het aantal besmettingen met corona weer snel toeneemt. “Juist nu zou je willen dat mensen hem alvast installeren, zodat er al ontmoetingen in kaart kunnen worden gebracht”, meent Joris Leker – belast met de gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid van de app. Verder wordt er gesteld dat de privacy-aspecten van de app beter dichtgetimmerd zijn dan bijvoorbeeld de callcentra voor een coronatest.

Zorgvuldig ontwikkeltraject

Na een eerste ontwikkeltraject dat afgelopen zomer onsuccesvol werd afgesloten, besloot VWS opnieuw te beginnen met een corona-app voor bron- en contactonderzoek. Daarbij werden zoveel mogelijk stakeholders betrokken, waaronder het RIVM, GGD’s en toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens. De deadline voor introductie lag op 1 september.

Half augustus werd gestart met de laatste testfase voor de CoronaMelder-app in Drente, Overijssel en Gelderland. Inmiddels wordt de app gebruikt in vijf GGD-regio’s. Iedereen in Nederland kan de app al downloaden en installeren, maar alleen in de testgebieden kan de app ook echt actief gebruikt worden. Compleet met meldingen wanneer iemand te lang en te dicht bij een bewezen (geteste) besmette persoon in de buurt geweest was.

Het eerste uitstel vond plaats toen VWS-minister De Jonge het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens opvolgde. Die stelde dat het invoeren van de tijdelijke app beter in een spoedwet geregeld zou kunnen worden. De AP wilde dat het gebruik van de CoronaMelder app bij wet geregeld wordt. Daarin zou niet alleen moeten opgenomen worden dat de app alleen gebruikt mag worden zolang de coronapandemie nog voortduurt, maar ook dat consumenten te allen tijde vrij zijn en blijven om de app niet te gebruiken.