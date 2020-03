Verloskundige zorg deels digitaal wegens corona

“We kijken goed wat nodig is”, stelt Charlotte de Schepper, directeur Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, tegenover de NOS. “We zien dat heel veel zwangeren wel behoefte hebben aan contact met hun verloskundige. Dat begrijpen we ook heel goed. Dus we spreken eigenlijk veel meer zwangeren dan we normaal doen.”

Telefonisch of digitaal consult

Dat laatste gebeurt dan wel waar mogelijk op afstand, met oude en nieuwe technische hulpmiddelen. De Schepper: “Wanneer het medisch niet nodig is om bij een zwangere te zijn proberen we via beeldbellen of telefonisch contact te hebben.” Alleen medisch noodzakelijke zaken worden afgehandeld door verloskundigen die de zwangeren bezoeken. Er blijft ook fysiek contact bij de begeleiding en de controles. “Het zal alleen beperkt worden waar dat kan.”

De COVID19-pandemie heeft grote impact op de verloskundige beroepsgroep, zo schrijft de KNOV op haar website. De situatie verandert snel en verloskundigen passen hun adviezen daar op aan.

‘Zwangere vrouwen, kraamvrouwen en hun baby’s hebben de hulp van verloskundigen hard nodig. Dagelijks komen er dan ook veel vragen binnen bij verloskundigenpraktijken, bijvoorbeeld over het maken van echo’s en of een thuisbevalling tot de mogelijkheden blijft behoren. Een verloskundige kan als geen ander risico en medische noodzaak inschatten, dus de verloskundige zorg wordt per persoon bekeken.’

Meer gebruik e-health wegens corona

De corona crisis leidt door de oproep tot het mijden van fysieke contacten en oplopende werkdruk onder zorgmedewerkers tot toenemend gebruik van e-health- en andere digitale alternatieven voor zaken zoals een consult. Zo meldde deze ochtend BeterDichtbij, aanbieder van de gelijknamige communicatie-app, dat het zijn oplossing de komende drie maanden gratis aanbiedt. Met de app kunnen laagdrempelig berichten tussen zorgprofessional en patiënt uitgewisseld worden, maar ook beeldbellen is mogelijk.

Disofa, aanbieder van een volledig online ggz-traject, laat weten dat er de afgelopen dagen een snelle uptake is in het aantal aanmeldingen. En toezichthouder NZa geeft aan dat het tijdelijk de regels voor consulten verruimd heeft, zodat alle digitale consulten vergoed kunnen worden. ICT&health gaat de komende dagen een online overzicht aanbieden van digitale oplossingen waarmee zorgverleners mensen op afstand kunnen blijven helpen.