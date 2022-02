Vermoeidheid en burn-out voorkomen met een app

Druk, druk, druk. Drie veel gehoorde woorden. We werken hard, hebben een druk sociaal leven worden dankzij onze smartphones vrijwel continu geprikkeld. Allemaal factoren die van invloed zijn op de vermoeidheid van zowel lichaam als geest. Het aantal mensen dat kampt met vermoeidheid en zelfs burn-out klachten groeit. Rust en herstel zijn belangrijk. Sinds deze week kunnen we zeggen: there’s an app for that.