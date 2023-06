Vernieuwd EPD voor Haga en LUMC

Overgaan op een nieuwe versie van het elektronisch patiëntendossier heeft een grote impact op de organisatie, medewerkers en vraagt om een goede voorbereiding. Bij LUMC is bijvoorbeeld maandenlang gewerkt aan de overgang zoals het uitvoeren van een impactanalyse, het herinrichten van de EPD-omgeving, testfases en het bijscholen van medewerkers.

Vernieuwd EPD is efficiënter

Door de vernieuwing van het gestandaardiseerde patiëntendossier beschikken de zorgmedewerkers van HagaZiekenhuis Den Haag en LUMC over een actueel en gestandaardiseerd dossier. De nieuwe versie van Hix biedt nieuwe registratiemogelijkheden, maakt het werk efficiënter en gebruiksvriendelijker. Hierdoor vermindert volgens betrokkenen zowel de registratielast als de kans op fouten.

De inhoud van het elektronisch patiëntendossier wordt voortdurend doorontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten. Bij het HagaZiekenhuis is de update van het EPD ook fijn omdat het onlangs is gefuseerd met het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer. Met de nieuwe versie van het EPD HiX, is het HagaZiekenhuis ook klaar om de EPD’s van beide locaties in de toekomst samen te voegen. Sowieso is het met de nieuwe Hix-versie eenvoudiger om informatie tussen verschillende zorgaanbieders uit te wisselen.

Spannende migratie

Digna Snouck Hurgronje, Chief Nursing Information Officer in het LUMC vertelt op de website van het ziekenhuis over de omzetting naar het vernieuwde EPD: “Zo’n grote migratie is best spannend, ook met een goede voorbereiding. Gedurende de avond en nacht hebben alle collega’s in de patiëntenzorg gewerkt met papieren noodsets totdat HiX 6.3 live was. Het is gelukkig allemaal voorspoedig verlopen. Ik ben ontzettend blij dat het is gelukt en trots op iedereen die een bijdrage heeft geleverd!”

Nieuw EPD voor MUMC+

Een vernieuwd EPD zoals bij LUMC en het HagaZiekenhuis is uiteraard een ingewikkelde ingreep, maar het installeren van een compleet nieuw systeem vraagt om een nog ingrijpendere transformatie. Voor die concrete uitdaging staan sinds kort Zuyderland en Maastricht UMC+, doordat ze allebei werden geconfronteerd met het feit dat hun huidige EPD-leverancier SAP de stekker eruit trekt.

Hierdoor worden beide ziekenhuizen gedwongen om een totaal nieuw EPD te installeren. Bij Maastricht hebben ze inmiddels gekozen voor een nieuw systeem van Epic, een EPD dat met name door academische ziekenhuizen veel wordt gebruikt. Welk systeem Zuyderland gaat kiezen is officieel nog niet bekendgemaakt, maar we weten wel dat het ziekenhuis inmiddels 44 miljoen heeft geleend voor de implementatie van een nieuw EPD.