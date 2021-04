Vernieuwd platform biedt meer steun, inzicht corona-patiënten

Het corona-platform is een initiatief van Longfonds en Long Alliantie Nederland (LAN). De oorspronkelijke website ging in mei 2020 live met hulp van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Inmiddels hebben ruim één miljoen unieke bezoekers gebruikt gemaakt van het platform. Coronaplein.nu wordt mede gefinancierd door het Fonds SGS van Zilveren Kruis.

Gezondheidsgevolgen corona groot

Een jaar na dato zijn de gezondheidsgevolgen van het coronavirus nog groot. Tienduizenden mensen maakten corona thuis door en hadden maandenlang klachten zoals vermoeidheid, benauwdheid en druk op de borst. Dit heeft grote impact op hun kwaliteit van leven. “Met het vernieuwde coronaplein.nu willen we ervoor zorgen dat een nóg grotere groep coronapatiënten eerder en gerichter zijn weg vindt naar de juiste zorg”, zegt directeur Michael Rutgers van Longfonds.

Ook is volgens Rutgers duidelijk dat niet alle zorgverleners in de eerstelijnszorg voldoende zijn toegerust op goede ondersteuning van de groep patiënten met langdurige klachten die in de thuissituatie corona hebben doorgemaakt. Patiënten geven aan dat zij niet voldoende gehoord worden of ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd worden. “Longfonds wil deze patiëntengroep graag blijven ondersteunen, er voor hen zijn. Met coronaplein.nu bieden we mensen met langdurige coronaklachten bredere informatie en persoonsgerichte ondersteuning die beter aansluit bij hun behoefte en hen op weg helpt naar de juiste zorg en behandeling.”

Meer ondersteuning persoonlijke situatie

Om mensen met langdurige klachten na corona meer ondersteuning te bieden in hun persoonlijke situatie, heeft coronaplein.nu een chatfunctie geïntroduceerd. Bezoekers van het plein kunnen dagelijks live hun vragen stellen aan ervaren verpleegkundigen. Deze chatfunctie wordt gefaciliteerd door Zilveren Kruis alarmcentrale Eurocross Assistance. De chat is live op werkdagen van 15.00 tot 17.00 uur. Wanneer het niet lukt om een vraag live te beantwoorden, volgt een reactie per mail. Antwoorden op de meest gestelde vragen worden achteraf op het coronaplein geplaatst.

Eurocross is expert op het gebied van het op afstand geven van advies over medische problemen in binnen- en buitenland. “Wij zetten onze expertise ook graag in om mensen met vragen over klachten na corona te helpen”, vertelt Nicole Bootsma, hoofd Medisch Team van Eurocross Assistance. “Via de chat op coronaplein.nu behandelen we vragen en geven we informatie op een laagdrempelige manier. Zo dragen we samen met Longfonds en Zilveren Kruis bij aan de juiste zorg op de juiste plek.”

informatie veel voorkomende aandoeningen

De informatie op coronaplein.nu is verbeterd en verbreed naar andere veel voorkomende aandoeningen na corona. Via onderzoek op coronalongplein werd duidelijk dat corona een systeemziekte is die effect heeft op meerdere organen, legt Rutgers uit. “We zien dat patiënten bijna nooit met alleen longklachten kampen, maar ook met diverse andere medische en psychosociale uitdagingen. Daarom werken we nu samen met verschillende patiëntenverenigingen en gezondheidsfondsen, waaronder de Hersenstichting, Harteraad en reuksmaakstoornis.nl. Zodat we mensen nog persoonsgerichter advies kunnen geven en van informatie kunnen voorzien.”

Verder wordt op coronaplein.nu de informatie interactiever aangeboden in de vorm van bijvoorbeeld webinars en vodcasts met zorgprofessionals. Zo’n 2.500 deelnemers bekeken live het eerste webinar over herstel na corona. Bijna 15.000 mensen hebben het webinar achteraf bekeken.

Meer invloed corona-patiënten

Longfonds heeft een gebruikersraad opgericht om patiënten meer invloed te geven. Het Longfonds werkt nog steeds intensief samen met de Facebookgroep ‘Coronapatiënten met langdurige klachten, dat inmiddels al zo’n 20.000 leden telt. Coronaplein.nu blijft toegang geven tot de ‘Ziektelastmeter Na Corona’, een instrument waarmee mensen hun klachten bijhouden en zo hun eigen gezondheid kunnen monitoren. Zij kunnen dit hulpmiddel ook gebruiken in gesprek met hun zorgverlener. 2.500 personen hebben de ‘Ziektelastmeter Corona’ het afgelopen jaar meer dan 4.000 keer ingevuld.