Vernieuwde digitale ambulanceberichten voor alle RAV’s

De vernieuwde, digitale ambulanceberichten verbeteren de samenwerking tussen de zorgverleners op de spoedeisende hulp en de ambulance. De digitale gegevensuitwisseling zorgt ervoor dat de SEH’s kunnen beschikken over actuele gegevens over de toestand van de patiënt én de verwachte aankomsttijd van de ambulance. Deze informatie wordt tijdens de rit onderweg naar de SEH geüpdatet als dat nodig is. Daarnaast kunnen vanuit de ambulance ook onderzoeksgegevens digitaal worden doorgegeven. Denk bijvoorbeeld aan een hartfilmpje (ECG).

Digitale ambulanceberichten

Ambulancediensten kunnen sinds 2011 al informatie overdragen aan de ketenzorgpartners. Echter, nog niet alle ketenzorgpartners waren daar op voorbereid. “Dankzij het landelijke programma Met spoed beschikbaar is het gevoel van urgentie gegroeid en zijn steeds meer ketenzorgpartners in staat om onze informatie te ontvangen te verwerken. Ook is de inhoud van de informatie sterk verbeterd” vertelt Jeroen van Gaalen van Witte Kruis.

Het feit dat nu alle ambulancediensten in Nederland in staat zijn om de (vernieuwde) digitale ambulanceberichten te delen met de SEH’s, is een bijzondere mijlpaal. “De berichten die worden uitgewisseld, zijn in 2022 vernieuwd: de ambulancesector is nu helemaal klaar voor gebruik van deze nieuwe berichten (versie 2.4.0). Nu, één jaar later, is het zo ver: alle ambulances versturen de vernieuwde berichten”, aldus Anno van Dijken van AmbulanceZorg Nederland. Zij waren betrokken bij de totstandkoming van deze mijlpaal.

“In situaties waarin patiënten acuut zorg nodig hebben, is het belangrijk dat zorgverleners in één oogopslag de medische gegevens van de patiënt kunnen inzien en deze informatie met elkaar kunnen delen”, vervolgt van Dijken.

Minder administratie

De digitale ambulanceberichten hebben, naast de tijdige en actuele informatievoorziening, nog een aantal voordelen. Doordat de patiënte automatisch aangemeld worden zorgen ze voor minder administratieve handelingen op de spoedeisende hulp. Daarnaast is met de digitale ambulanceberichten ook de registratie aan de kant van de ambulance verbetert. Veel gegevens kunnen met keuzelijsten gestructureerd worden en er wordt veel minder vrije tekst gebruikt.

De landelijke server digitale vooraankondiging van Ambulance Zorg Nederland (AZN) beweegt mee met de ontwikkeling van de informatiestandaard bij Nictiz. Er wordt ook al ruimte gemaakt voor de volgende opvolger van het berichtensysteem. Daarom stopt eind 2023 de levering van de oude 0.99 versie.

Wie nog de oude digitale berichten gebruikt (software versie 0.99) kan contact opnemen met de leverancier van hun informatiesysteem en de overstap maken naar de nieuwste versie van de digitale berichten (software versie 2.4.0). Op MetSpoedBeschikbaar staan verschillende hulpmiddelen voor u klaar, zoals het stappenplan.