Versnelling van digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

De implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg vraagt volgens de initiatiefnemers voor de komende drie jaar een aanvullend bedrag voor dekking van materiële kosten voor infrastructuur en gebruik. Zij willen niet wachten op de vertraagde afhandeling hiervan. Het landelijk programmabureau zal in de eerste helft van 2022 een aantal projecten extra ondersteunen in een versnelling van hun voorbereidingen voor toepassing van standaard digitale gegevensuitwisseling.

Versnellingsprojecten geboortezorg

‘We zijn met de regionale projectleiders en penvoerders tot een mooi plan gekomen om door versnellingsprojecten kennis met elkaar op te bouwen en aan elkaar beschikbaar te stellen’, schrijft VIPP Babyconnect. ‘Zo gaat Noord-Nederland actief aan de slag met de implementatie van PGO’s (zowel technisch als zorginhoudelijk). Noord-Nederland en Brabant gaan samen aan de slag met een trainingsagenda om alle betrokkenen in de regio te gaan scholen over digitale gegevensuitwisseling.’

Verder pakt het programmabureau de implementatie met Onatal (leverancier van verloskundigensoftware) op in een aantal speerpuntregio’s – Noord-Holland, West en Gelderland/Overijssel. Met EPIQ staat een Proof of Concept in de planning, die direct aan een eerste implementatie gekoppeld moet worden. Voor de jeugdgezondheidszorg wordt met Noord-Nederland een implementatiehandleiding ontwikkeld, op technisch, inhoudelijk en organisatorisch vlak.

Voorbeeldimplementatie

In Noord-Holland nemen verschillende zorgverleners, leveranciers en andere betrokkenen kleinschalig deel aan een voorbeeldimplementatie om digitale gegevens in de geboortezorg uit te wisselen. VIPP Babyconnect stelt hier eerder gezette kleine stappen nu te bundelen zodat er een verdere uitrol kan plaatsvinden. ‘De projectorganisatie Noord-Holland Noord maakt een uitrolplan voor de regio waarin we de uitwerking van het zorgproces en het werken met teams in de regio als versnelling oppakken.’

Ook wordt gewerkt aan handvatten om techniek en zorg samen te laten optrekken, in navolging van een praktijkvoorbeeld architectuur (zorg en ICT). Samen met diverse regio’s gaat VIPP Babyconnect werken aan implementatiehandleidingen. Die moeten zorgverleners ondersteunen in de diverse stappen in het komende veranderproces. Zorgverleners moeten bijvoorbeeld worden betrokken bij leverancierskeuzes en het samenspel tussen zorg en techniek moet een grote rol krijgen.

Communicatieplan

Tot slot werken meerdere regio’s aan een communicatieplan voor hun regio. De focus ligt onder meer op het betrekken van stakeholders en het inzetten van communicatiemiddelen en -kanalen, zoals social media of een nieuwsbrief. Het programmabureau heeft al een communicatie-toolkit en een communicatiehandreiking opgesteld. Regio West en regio Limburg en Brabant gaan nu versneld een communicatieplan voor de regio maken.