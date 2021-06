Versnippering zorgsector benadrukt belang samenwerking

De noodzaak voor een betere samenwerking tussen zowel patiënt als zorgverlener, maar ook tussen zorgverleners onderling, wordt de laatste jaren dan ook steeds beter duidelijk. Deze noodzaak wordt ook erkent door Vcare connect en Health Connected. Het is dan ook geen toeval dat beide bedrijven het woord ‘connect’ in hun naam voeren.

Bij zowel Vcare Connect als HealthConnected draait alles om verbinding, en met hun aankomende samenwerking zetten ze de volgende stap naar het verbeteren van verbindingen binnen de eerstelijnszorg.

Beter verbindingen binnen de eerstelijnszorg

Om de zorgsector nog beter van dienst te kunnen zijn gaan HealthConnected en Vcare de samenwerking verdiepen. HealthConnected biedt een volledig ICT-platform voor eerstelijnszorgverleners. Het platform biedt een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD) aangevuld met extra communicatie- en consultatiemogelijkheden. De integratie met het Vcare platform sluit hier naadloos op aan.

Vcare biedt een cloud-telefonieoplossing die uitgebreid kan worden met verschillende applicaties. Deze applicaties zullen geïntegreerd worden in het platform van HealthConnected om zo het gebruiksgemak te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan Reporter of Video Connect. Vooral die laatstgenoemde beeldbeloplossing wordt in toenemende mate belangrijk voor zorgprofessionals in zowel de ketenzorg als bij huisartsenpraktijken en -posten.

Beeldbellen met patiënten

Met de integratie van Video Connect kan een zorgprofessional bijvoorbeeld op afstand toch persoonlijk contact met de patiënt houden via een AVG-proof beveiligde beeldverbinding, die straks rechtstreeks vanuit het HealthConnected platform kan worden opgezet. De integratie betekent ook een stap vooruit in gebruiksvriendelijkheid: de patiënt hoeft vooraf niets te downloaden, maar kan met een link via sms of e-mail de videoverbinding opzetten. Vanzelfsprekend zijn zowel HealthConnected als Vcare ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Vcare, specialist in communicatietechnologieën, gericht op het verbeteren van werkprocessen binnen de zorg.