VGZ: al twee miljoen unieke gebruikers van leden-app

VGZ heeft de dienstverlening via de app de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Leden konden praktische zaken rond de zorgverzekering al langere tijd via de app regelen, zoals polis, zorgpas, vergoedingen, declareren en het inzien van het verbruikte eigen risico. In december 2022 was er nog een uitbreiding met gezondheid- en zorgservices. Hierin staan websites en apps van aanbieders van digitale zorg- en gezondheidsdiensten overzichtelijk bij elkaar. Coöperatie VGZ is naar eigen zeggen de eerste zorgverzekeraar in Nederland die dit concept introduceerde.

App startpunt van dienstverlening

De zorgverzekeraar ziet graag dat de app voor haar leden het startpunt wordt van alle dienstverlening. Product owner Erik Ernst hoopt dat leden de toepassing gaan zien als hun persoonlijke assistent, die hen helpt bij alles rondom gezondheid en zorg en de verzekering daarvan. Om deze ontwikkeling te bevorderen, is het sinds kort voor de leden van VGZ mogelijk vragen te stellen via de app – ook buiten kantoortijden. Zij krijgen dan antwoord van een van de collega’s of een chatbot.

Ook is de zoekfunctie sterk verbeterd. Middels een koppeling met de VGZ- website kunnen leden alle informatie vinden die ook op de site staat. Momenteel werkt VGZ aan verdere personalisering van de app. Ernst hierover: “Binnen de grenzen van wat uit privacy-oogpunt mogelijk is, willen we onze leden nog meer maatwerkservice aanbieden. Zo kunnen we straks tips en adviezen geven die gerelateerd zijn aan leeftijd, regio en zorgaanbieders.”

Voortdurende uitbreiding

VGZ durft dan ook te claimen dat de app van de coöperatie het meest compleet is van alle zorgverzekeraars. Gebruikers waarderen de app in de Apple als Google Play Store hoog met gemiddeld 4,6. “We vinden gebruiksvriendelijkheid erg belangrijk en hechten veel waarde aan alle feedback die we krijgen en werken continu aan verbetering”, aldus Ernst hierover. “Zo is de app tegenwoordig ook volledig in het Engels beschikbaar en hebben we een keurmerk ontvangen voor de toegankelijkheid, onder andere voor laaggeletterden.”

Volgens de product owner wordt VGZ dagelijks bevestigd in de overtuiging dat leden klaar zijn voor uitgebreide dienstverlening via de app. “We zetten daarom de ingezette beweging van transactie- naar relatiegedreven app in volle vaart door. De app wordt steeds meer het centrale toegangsportaal, zonder dat we daarbij de service via onze website en telefoon uit het oog verliezen.”

Ook voor andere merken

De zorgverzekeraar stelde eind vorig jaar een groot deel van de gezondheidsdiensten ook uit te breiden naar haar andere merken. Zo worden ze ook toegevoegd bij UMC, IZA, IZZ, VGZbewuzt, UnitedConsumers en Zorgzaam. Voor partners is het dankzij de zogenoemde Sandbox-omgevingen extra eenvoudig zich bij het platform en de service store aan te sluiten, aldus VGZ. Die koppeling kan al binnen een paar dagen gerealiseerd worden.