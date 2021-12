VGZ laat leden online medicatie op recept bestellen

De zorgverzekeraar benadrukt dat de mogelijkheid om medicatie op te halen bij een apotheek gewoon blijft bestaan. Chief Health Officer Marjo Vissers van VGZ spreekt dan ook over een extra service voor de leden. “Zodat die niet de deur uit hoeven in coronatijd als ze dat niet willen. Maar ook omdat het voor mensen gewoon makkelijker is, zeker voor diegenen die gewend zijn om veel online te kopen.”

Het gaat om het bestellen van de medicijnen waarvoor de eigen huisarts een recept uitschrijft. Ook bij herhalingsrecepten wordt een gang naar de apotheek overbodig: dat kan via de computer of app worden geregeld. Vervolgens worden die medicijnen thuisbezorgd.

Apotheekconcept groot maken

“Dit is nieuw en dus een stap voor de meeste mensen”, aldus Marc van Loenhout, directeur van De Nationale Apotheek – één van de twee partners van VGZ in het project. “Samen met VGZ willen we dit apotheekconcept groot maken. De basis blijft te allen tijde de registratie in het systeem van de apotheek. Er is persoonlijk advies bij de eerste uitgifte, we stemmen het medicijngebruik zo nodig af met de voorschrijver en we evalueren jaarlijks de chronische medicatie.”

De tweede partnerapotheek binnen de nieuwe dienstverlening is medicatie- en therapietrouwplatform MedApp. Via hun digitale diensten worden leden geholpen met het dagelijkse en juiste gebruik van medicijnen, onder meer via een digitale ‘medicijnwekker’. Behalve een herinneringsfunctie voor het dagelijkse gebruik, geeft MeddApp ook aan wanneer nieuwe medicijnen moeten worden besteld. “Samen met VGZ gaan we het farmaceutische landschap een stuk verder digitaliseren en daardoor flexibeler maken”, stelt Pit Janssen, apotheker en medeoprichter van MedApp.

Weinig online medicatie besteld

Nederland is, zeker vergeleken bij bijvoorbeeld de VS, volgens VGZ nog relatief klein als het gaat om het online bestellen van medicijnen, in ieder geval medicijnen die door verzekeraars worden vergoed. Van alle medicijnen die VGZ vergoedt, wordt momenteel slechts enkele procenten online besteld.

In 2016 bleek uit onderzoek van het CBS dat 6,8 procent van de Nederlanders ‘wel eens’ medicatie online bestelde, tegen 2,6 procent in 2012. In 2019 was dit volgens een studie van Multiscope gestegen tot zo’n 20 procent, waar het CBS het dat jaar nog op 10 procent hield.